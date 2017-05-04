Банк Франции предупредил об опасности введения двух валют

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Введение двух валют в стране, как это предлагает кандидат в президента от партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен, может поставить под угрозу доверие к валюте, заявил глава Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало.

Ле Пен ранее выдвинула концепцию, предусматривающую обращение франка как внутринациональной валюты для частных лиц и евро в качестве средства расчетов между компаниями и юридическими лицами. В интервью агентству Рейтер Ле Пен также заявила, что рассчитывает вернуть в обращение в стране франк в течение двух лет.

"Высказывались предположения о (введении — ред.) двойной валюты с возвращением к национальной валюте одновременно (с существованием — ред.) европейской валюты. Я должен сказать, что такие гипотезы могут поставить под угрозу доверие к валюте", — приводит агентство Рейтер заявление главы ЦБ Франции. По его словам, двухвалютной системы нет ни в одной развитой стране.

В случае избрания главой государства Ле Пен намерена провести национальный референдум по вопросу отказа от евро, поскольку убеждена, что единая европейская валюта нежизнеспособна из-за разницы в конкурентоспособности стран.

В воскресенье, 23 апреля, во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура Макрон набрал 24,01% голосов, Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур, который состоится 7 мая.

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