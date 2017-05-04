Цены на нефть снижаются на фоне данных по запасам в США

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Нефть продолжает дешеветь на фоне опубликованных в среду данных от Минэнерго США о более слабом, чем ожидалось, сокращении запасов "черного золота" в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.59 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 1,32% — до 50,12 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 1,28%, до 47,21 доллара за баррель.

По данным ведомства, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 28 апреля, снизились на 0,9 миллиона баррелей, или на 0,2% — до 527,8 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали большего снижения — на 2,333 миллиона баррелей, или на 0,44%, до 526,367 миллиона баррелей.

"Риск понижения цены (нефти — ред.) все еще остается, но мы приближаемся к (ценовому — ред.) дну ", — цитирует агентство Рейтер аналитика консалтинговой компании Petromatrix Оливье Якоба (Olivier Jakob).

Инвесторы также ожидают встречи министерского комитета ОПЕК 24 мая в Вене. К этой дате все участники соглашения должны подготовить свои позиции по вопросу продления соглашения о сокращении добычи нефти. Окончательное решение будет приниматься 25 мая, когда будет понятна ситуация на рынке и собраны позиции всех стран.

"Я думаю, если ОПЕК сохранят (соглашение о сокращении добычи нефти — ред.), цена (нефти — ред.) стабилизируется", — отметил Якоб.