Первый вылет: испытания МС-21 могут пройти через несколько недель

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Летные испытания МС-21 — первого российского пассажирского лайнера с крылом из высокопрочных композитных материалов — могут состояться уже через несколько недель, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. В четверг стало известно, что первый летный образец российского конкурента Boeing 737 и Airbus A320 был перемещен из цеха окончательной сборки в летно-испытательное подразделение для подготовки к первому полету.

Эксперты отмечают, что за счет качеств композитных материалов лайнер сможет поднимать в воздух значительно большие грузы по сравнению с другими моделями при том же расходе топлива, что значительно повышает экономическую эффективность его эксплуатации.

Самолеты МС-21 строятся на Иркутском авиазаводе. Официальная презентация лайнера состоялась в июне 2016 года в Иркутске. МС-21 — семейство пассажирских самолетов нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров, включает в себя новейшие разработки в области самолето- и двигателестроения, бортового оборудования и систем.

Первый вылет — через несколько недель

Как сообщил РИА Новости официальный представитель корпорации "Иркут", первый летный образец новейшего гражданского самолета МС-21 перемещен в летно-испытательное подразделение для подготовки к первому полету.

"Подтверждаю, что первый летный образец МС-21 перемещен из цеха окончательной сборки в летно-испытательное подразделение для подготовки к первому полету", — сказал представитель "Иркута", отметив, что дата первого полета пока не утверждена.

По словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, первый полет самолета МС-21 может состояться через несколько недель.

"Скоро в этом году, вот-вот. То есть, это вопрос нескольких недель… Дело в том, что первый вылет — это тоже летные испытания. Поэтому первый вылет — это и есть начало испытаний", — заявил Мантуров журналистам, отвечая на вопрос об испытаниях МС-21.

Экономическая эффективность эксплуатации

Как рассказал РИА Новости проректор Иркутского государственного национального исследовательского технического университета Андрей Пашков, МС-21 — первый российский лайнер с крылом из высокопрочных композитных материалов. Группа ученых Иркутского государственного национального исследовательского технического университета уже более пяти лет сотрудничает с Иркутским авиазаводом, решая сложные технические задачи по созданию этого самолета.

"Сегодня состав лаборатории — это 50 специалистов разного профиля. Одна из основных задач, которую решает вуз, — разработка новых и совершенствование уже существующих технологий изготовления деталей для МС-21. Одно из значительных преимуществ нового лайнера – крыло, сделанное из композитных материалов, имеющих высокие механические характеристики. Гораздо выше, чем, например, у алюминия. Сегодня такое крыло есть только у Boing-787", — сказал Пашков.

За счет качеств, которыми обладают композитные материалы, лайнер может поднимать в воздух значительно больший груз, чем ранее созданные модели самолетов при том же расходе топлива и мощности двигателя, пояснил он. Это, по словам Пашкова, делает эксплуатацию МС-21 экономически более эффективной, чем любого другого существующего пассажирского самолета.

Обновление своими силами

На вопрос, позволит ли выпуск МС-21 догнать и перегнать лидера мирового самолетостроения – США, ученый ответил: "Перегнать пока не получится, но производство МС-21 безусловно приближает нас к этой цели".

По мнению заместителя управляющего директора завода "Авиастар", директора программы МС-21 завода Виталия Игнатьева, МС-21 найдет на рынке свою нишу, а его серийное производство позволит обновить российский авиапарк, не покупая лайнеры из-за рубежа.

"Я думаю, что этот самолет займет свою нишу. В первую очередь, его производство позволит заменить устаревший авиапарк. МС-21 аналогичен по компоновке и вместимости таким самолетам как Airbus и Boeing. Это лайнер аналогичного класса. Производство МС-21 позволит расширить парк лайнеров российским авиакомпаниям, при этом, не закупая их за границей, а приобретая самолеты собственного производства", — сказал Игнатьев РИА Новости.

При этом заместитель директора "Авиастара" полагает, что интерес к самолету может возникнуть и у иностранных компаний. Игнатьев отметил, что сейчас специалистами корпорации "Иркут" разрабатывается стратегия поддержания и обслуживания самолетов МС-21 в России и за рубежом.

"Среди конкурентных преимуществ нового самолета на рынке по сравнению с предыдущими отечественными самолетами могу назвать — значительное увеличение ресурса (срока службы лайнера) и использование последних инновационных технологий, в частности, в создании композитного крыла и хвостового оперения самолета", — подчеркнул Игнатьев.

Ульяновский завод "Авиастар-СП" является крупнейшим кооператором по программе МС-21. В его цехах изготавливаются комплекты панелей на отсеки фюзеляжа, всех дверей и хвостового оперения (киль и стабилизатор в сборе с рулями направления и высоты). Как ранее сообщалось, в 2017 году "Авиастар-СП" должен поставить на Иркутский авиазавод еще три самолето-комплекта. В частности, один на МС-21-300 и два на МС-21-200 (укороченная версия).