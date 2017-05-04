В Турции заявили о решении почти всех торговых разногласий с Россией

АНКАРА, 4 мая – РИА Новости. Прошедшие накануне переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Сочи были очень успешными, почти все торговые ограничения между двумя странами удалось снять, заявил министр экономики Турции Нихат Зейбекчи.

Ранее в четверг Зейбекчи заявил, что Турция сняла ограничения на импорт пшеницы из России.

"Вчерашние переговоры (президентов РФ и Турции — ред.) были очень успешными, мы практически вернулись к 2015 году. В шести сферах полностью убраны барьеры. Почти все вопросы решены. Осталось только ограничение по импорту наших помидоров, но в России утверждают, что они могут их производить сами. Россия поощряет строительство теплиц и собирается защищать свою торговлю томатами таможенными пошлинами. Мы дадим возможность защищать России свой рынок томатов в определенные сезоны, как это делаем и мы", — сказал Зейбекчи в эфире телеканала NTV.

По его словам, товарооборот между двумя странами из-за кризиса упал с 32 до 20 миллиардов долларов, в то время как лидеры стран ставят цель довести товарооборот до 100 миллиардов.

"Мы с Россией не конкуренты, мы друг друга дополняем", — добавил турецкий министр.

В среду Путин по итогам переговоров с Эрдоганом сообщил, что была достигнута договоренность о комплексном решении по снятию ограничительных мер во взаимной торговле. При этом ограничения по безвизовым поездкам и по поставкам томатов из Турции в Россию пока сохранятся.