Объем сельхозпроизводства в Дагестане в I квартале 2017 года вырос на 2%

МАХАЧКАЛА, 4 мая — РИА Новости. Объем производства продукции сельского хозяйства в Дагестане в первом квартале текущего года составил 8 миллиардов 80 миллионов рублей, что на 2% превышает показатели за аналогичный период прошлого года, сообщает республиканское министерство сельского хозяйства и продовольствия.

"Введенные западными странами санкции на вывоз сельскохозяйственной продукции и существенная государственная поддержка дают толчок развитию агропромышленного комплекса республики", — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Мусафенди Велимурадов.

По данным регионального Минсельхоза, за последние четыре года производство продукции сельского хозяйства выросло в полтора раза. Развитие АПК республики проходит в рамках госпрограммы Республики Дагестан "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы" и приоритетного проекта развития Дагестана "Эффективный агропромышленный комплекс".