Эксперт высоко оценил характеристики российского МС-21

ИРКУТСК, 4 мая – РИА Новости. Новейший пассажирский лайнер МС-21 — первый российский самолет с крылом из высокопрочных композитных материалов, заявил РИА Новости проректор Иркутского государственного национального исследовательского технического университета Андрей Пашков.

Ранее газета "Известия" сообщила, что первый летный экземпляр новейшего российского узкофюзеляжного самолета МС-21 покинул цех окончательной сборки, и в мае должен впервые подняться в небо.

Группа ученых Иркутского государственного национального исследовательского технического университета уже более пяти лет сотрудничают с Иркутским авиазаводом, решая сложные технические задачи по созданию самолета МС-21.

"Сегодня состав лаборатории — это 50 специалистов разного профиля. Одна из основных задач, которую решает вуз, — разработка новых и совершенствование уже существующих технологий изготовления деталей для МС-21. Одно из значительных преимуществ нового лайнера – крыло, сделанное из композитных материалов, имеющих высокие механические характеристики. Гораздо выше, чем, например, у алюминия. Сегодня такое крыло есть только у Boing —787", — рассказал Пашков.

За счет качеств, которыми обладают композитные материалы, лайнер может поднимать в воздух значительно больший груз, чем ранее созданные модели самолетов при том же расходе топлива и мощности двигателя. По словам Пашкова, МС-21 при эксплуатации будет экономически более эффективным, чем любой другой существующий пассажирский самолет.

На вопрос, позволит ли выпуск МС-21 догнать и перегнать лидера мирового самолетостроения – США, ученый ответил: "Перегнать пока не получится, но производство МС-21 безусловно приближает нас к этой цели".