Песков: РФ пока не решила, будет ли продлевать венское соглашение по нефти

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Россия пока не принимала никаких решений по продлению венского соглашения по сокращению добычи нефти на второе полугодие 2017 года, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, никаких решений не принималось. Если будет сформулирована какая-то позиция, то мы сообщим", — сказал Песков.

ОПЕК 30 ноября 2016 года договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. Решение о судьбе соглашения будет принято в Вене 25 мая.