Росавиация ответила на жалобу пилотов в ICAO

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Федеральное агентство воздушного транспорта несколько лет проводит аудит деятельности авиационных учебных центров. К нынешнему времени аннулировано несколько сотен свидетельств авиаперсонала, но никак не тысячи. Так в Росавиации ответили на жалобу пилотов в ICAO, пишет "Российская газета".

Как заявили опрошенные изданием эксперты, вряд ли в этом году агентство начнет массово лишать пилотов свидетельств. В России растут объемы авиаперевозок, в стране 10-15 тысяч пилотов и тысяча – это явно не четверть, рассказали собеседники газеты.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в ближайшее время в России могут аннулировать около тысячи летных свидетельств, и рынок рискует лишиться четверти пилотов. По данным издания, работники авиационной отрасли обратились с петицией в Международную организацию гражданской авиации (ICAO).