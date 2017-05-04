Венесуэла хочет поставлять в Россию фрукты, какао-бобы и кофе

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Представители Венесуэлы заинтересованы в поставках цитрусовых, ананасов, бананов, манго, авокадо, а также какао-бобов и кофе в Россию, сообщается на сайте Минсельхоза РФ по итогам встречи с венесуэльской стороной, которая состоялась 3 мая.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы расширения взаимных поставок сельхозпродукции и продовольствия на рынки обеих стран с целью увеличения российско-венесуэльского товарооборота в аграрной сфере.

"Представители Венесуэлы подтвердили заинтересованность в расширении номенклатуры поставляемых в Россию товаров, в частности, цитрусовых, ананасов, бананов, манго, авокадо, а также какао-бобов и кофе. В свою очередь российская сторона передала информацию о порядке ввоза подкарантинной продукции на территорию ЕАЭС", — говорится в сообщении.

Ранее между РФ и Венесуэлой было подписано соглашение, которое регулирует вопросы безопасности и фитосанитарных требований при экспорте российской пшеницы и продуктов ее переработки в Венесуэлу. Подписание соглашения сняло препятствия на пути выхода российских экспортеров пшеницы на венесуэльский рынок.

В 2016 году товарооборот между Россией и Венесуэлой увеличился более чем в 40 раз по сравнению с 2015 годом. При этом российский экспорт вырос больше чем в половину, а импорт из Венесуэлы увеличился в 9 раз. Основной товарной позицией в структуре экспорта из России в Венесуэлу в 2016 году было соевое масло — 96,3%. Основными товарными позициями в структуре импорта из России на территорию Венесуэлы в прошлом году являлись какао-бобы (52,9%), алкогольные напитки (44,5%).