К полету готов: первый самолет МС-21 покинул сборочный цех

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Первый летный экземпляр российского узкофюзеляжного самолета МС-21 покинул цех окончательной сборки на заводе корпорации "Иркут". Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на источник в авиационной отрасли.

По данным издания, собранный самолет уже прошел ряд тестов. Сейчас специалисты готовят его к первому испытательному полету.

Собеседник "Известий" уточнил, что самолет покинул цех еще 28 апреля. Точная дата первого полета пока неизвестна.

Первый МС-21 оснащен двигателями PW1400G американской компании Pratt&Whitney. В будущем "Иркут" планирует устанавливать на самолеты российский ПД-14.

Что такое МС-21

МС-21 — перспективный пассажирский самолет вместимостью от 150 до 211 пассажиров, который включает в себя новейшие разработки в области самолето- и двигателестроения, бортового оборудования и систем. Работы над новым лайнером начались в 2008 году.

На МС-21 впервые будет использовано композитное крыло для гражданских самолетов такого класса. Лайнер должен заменить советские "Ту", "Як" и "Ан".

Пока самолет будет производиться в двух версиях: МС-21-200 (на 150 посадочных мест) и МС-21-300 (на 180 мест).

Первым эксплуатантом воздушного судна станет "Аэрофлот", поставки ожидаются в конце 2018 — начале 2019 года. Всего компания планирует купить 50 лайнеров.

В ноябре прошлого года заместитель министра промышленности и торговли России Андрей Богинский заявил РИА Новости, что получено порядка 170 заказов на новые самолеты.

В Объединенной авиастроительной корпорации в свою очередь, говорили, что намерены продавать самолеты не только в России, но и за рубежом. Речь идет о тех регионах, которые традиционно использовали советскую и российскую технику: Индия, Китай, Юго-Восточная Азия и Латинская Америка.

Преимущества МС-21

Разработчики считают, что МС-21 станет достойным конкурентом западным лайнерам Boeing-737 и Airbus A320. Среди преимуществ отечественной разработки они называют более высокую скорость и низкую цену.

Так, например, крейсерская скорость отечественного самолета составит 870 километров в час. Все главные конкуренты проигрывают МС-21: Airbus летает со скоростью 828 километров в час, а Boeing — 842.

Если говорить о цене, то новый МС-21 обойдется заказчикам в 72-85 миллионов долларов (данные на 2013 год). Западные конкуренты в зависимости от модификаций стоят на несколько десятков миллионов дороже.

Разработчики позаботились также об экологии и снижении расходов на эксплуатацию: эмиссия вредных веществ в атмосферу снижена на 20 процентов по сравнению с конкурентами, а обслуживание обойдется дешевле на 12-15 процентов. По расчетам "Иркута", эксплуатируя МС-21, авиакомпании смогут сэкономить до трех миллионов долларов в год.

Китай наступает на пятки

"Я считаю, что это конкурентоспособная машина на рынке. Прежде всего, по экономичности перевозок. Самолет находится в самом востребованном сегменте, который составляет большую часть доли авиапарка. Возможно создание разных модификаций МС-21 с разным количеством пассажиров на борту. Мы считаем, что самолет будет успешным", — рассказал РИА Новости в июне прошлого года Андрей Капустин, управляющий директора завода "Авиастар" в Ульяновске, который участвовал в разработке МС-21.

Новые гражданские самолеты разрабатываются не только в России. Например, Китай уже в мае готовится провести первый полет своего Comac C919.

Изначально планировалось, что первый полет китайского самолета состоится еще в 2013 году. Однако разработчики сорвали сроки, и первый экземпляр сошел с конвейера лишь в ноябре 2015-го.

В середине апреля 2017 года Comac C919 прошел скоростные испытания на взлетно-посадочной полосе аэропорта Пудун в Шанхае.

Дебютный полет намечен на 5 мая, экипаж будет состоять из пяти человек. При этом разработчики оговорились, что испытания могут быть перенесены в случае плохой погоды.

По техническим характеристикам китайский самолет уступает российскому конкуренту. Так, крейсерская скорость Comac C919 составит 834 километра в час. Сравнить цены пока не возможно — китайские разработчики пока не объявляли стоимость своей продукции.

Китайцы планируют завершить все технические испытания Comac C919 в 2017 году, после чего лайнер будет сдан в эксплуатацию. Однако с коммерческими поставками производитель решил не спешить — они начнутся только после тестовых полетов, на которые отводится три года.

Вместимость китайского самолета составит 158 человек. Проектом руководит COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China), однако к работам привлекали и многочисленных западных поставщиков.

По последним данным, COMAC уже получил заказ на 570 самолетов. Всего корпорация планирует продать не менее двух тысяч новых самолетов.