США
4.054 мая10:52МСК
USD57.09+0.14
EUR62.32+0.17
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

К полету готов: первый самолет МС-21 покинул сборочный цех

10:4504.05.2017
(обновлено: 10:52 04.05.2017)
0280
© РИА Новости . Сергей МамонтовПерейти в фотобанкЦеремония выкатки магистрального самолета МС-21-300 на Иркутском авиационном заводе корпорации Иркут. Архивное фотоЦеремония выкатки магистрального самолета МС-21-300 на Иркутском авиационном заводе корпорации Иркут. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Первый летный экземпляр российского узкофюзеляжного самолета МС-21 покинул цех окончательной сборки на заводе корпорации "Иркут". Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на источник в авиационной отрасли.

Сможет ли российский МС-21 составить конкуренцию Boeing и Airbus?
Результаты
Сможет ли российский МС-21 составить конкуренцию Boeing и Airbus?

  • 33.1%

    У российской разработки есть все шансы завоевать мировые авиарынки

  • 15.3%

    Авиакомпании скорее предпочтут проверенные модели

  • 51.5%

    Еще рано об этом говорить, сначала должны пройти летные испытания
Все опросы
Голосовать
По данным издания, собранный самолет уже прошел ряд тестов. Сейчас специалисты готовят его к первому испытательному полету.

Собеседник "Известий" уточнил, что самолет покинул цех еще 28 апреля. Точная дата первого полета пока неизвестна.

Первый МС-21 оснащен двигателями PW1400G американской компании Pratt&Whitney. В будущем "Иркут" планирует устанавливать на самолеты российский ПД-14.

Что такое МС-21

МС-21 — перспективный пассажирский самолет вместимостью от 150 до 211 пассажиров, который включает в себя новейшие разработки в области самолето- и двигателестроения, бортового оборудования и систем. Работы над новым лайнером начались в 2008 году.

На МС-21 впервые будет использовано композитное крыло для гражданских самолетов такого класса. Лайнер должен заменить советские "Ту", "Як" и "Ан".

Выкатка нового пассажирского самолета МС-21 в Иркутске
© Корпорация "Иркут"
Перейти в фотобанк
Решающий выкат: вернет ли МС-21 Россию в мировой клуб авиастроителей
Пока самолет будет производиться в двух версиях: МС-21-200 (на 150 посадочных мест) и МС-21-300 (на 180 мест).

Первым эксплуатантом воздушного судна станет "Аэрофлот", поставки ожидаются в конце 2018 — начале 2019 года. Всего компания планирует купить 50 лайнеров.

В ноябре прошлого года заместитель министра промышленности и торговли России Андрей Богинский заявил РИА Новости, что получено порядка 170 заказов на новые самолеты.

В Объединенной авиастроительной корпорации в свою очередь, говорили, что намерены продавать самолеты не только в России, но и за рубежом. Речь идет о тех регионах, которые традиционно использовали советскую и российскую технику: Индия, Китай, Юго-Восточная Азия и Латинская Америка.

Преимущества МС-21

Разработчики считают, что МС-21 станет достойным конкурентом западным лайнерам Boeing-737 и Airbus A320. Среди преимуществ отечественной разработки они называют более высокую скорость и низкую цену.

Управляющий директор АО Авиастар-СП Андрей Капустин
© РИА Новости . Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Директор "Авиастара": новый самолет МС-21 сможет стать успешным на рынке
Так, например, крейсерская скорость отечественного самолета составит 870 километров в час. Все главные конкуренты проигрывают МС-21: Airbus летает со скоростью 828 километров в час, а Boeing — 842.

Если говорить о цене, то новый МС-21 обойдется заказчикам в 72-85 миллионов долларов (данные на 2013 год). Западные конкуренты в зависимости от модификаций стоят на несколько десятков миллионов дороже.

Разработчики позаботились также об экологии и снижении расходов на эксплуатацию: эмиссия вредных веществ в атмосферу снижена на 20 процентов по сравнению с конкурентами, а обслуживание обойдется дешевле на 12-15 процентов. По расчетам "Иркута", эксплуатируя МС-21, авиакомпании смогут сэкономить до трех миллионов долларов в год.

Выкатка нового пассажирского самолета МС-21 в Иркутске. Архивное фото
© Корпорация "Иркут"
Перейти в фотобанк
Рогозин: Египет заинтересовался наработками российского авиастроения
"Я считаю, что это конкурентоспособная машина на рынке. Прежде всего, по экономичности перевозок. Самолет находится в самом востребованном сегменте, который составляет большую часть доли авиапарка. Возможно создание разных модификаций МС-21 с разным количеством пассажиров на борту. Мы считаем, что самолет будет успешным", — рассказал РИА Новости в июне прошлого года Андрей Капустин, управляющий директора завода "Авиастар" в Ульяновске, который участвовал в разработке МС-21.
"Огромная победа авиастроителей". Первая демонстрация самолета МС-21
© РИА Новости . Сергей МамонтовПерейти в фотобанкМС-21 – семейство пассажирских самолетов нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров, включает в себя новейшие разработки в области самолето- и двигателестроения, бортового оборудования и систем.Выкатка нового пассажирского самолета МС-21 в Иркутске
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МС-21 – семейство пассажирских самолетов нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров, включает в себя новейшие разработки в области самолето- и двигателестроения, бортового оборудования и систем.
© РИА Новости . Александр АстафьевПерейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев Медведев отметил, что спрос на новый самолет МС-21 вырастет, как только он начнет летать.Рабочая поездка премьер-министра РФ Д. Медведева в Иркутск
© РИА Новости . Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев Медведев отметил, что спрос на новый самолет МС-21 вырастет, как только он начнет летать.
© Корпорация "Иркут"Перейти в фотобанкПрезидент компании-разработчика МС-21 — корпорации "Иркут" (входит в ходит в Объединенную авиастроительную корпорацию) — Олег Демченко в ходе презентации самолета отметил, что несколько лет назад было решено сделать самолет, который займет достойное место на мировом авиарынке. "Мы уверены, что МС-21 будет лучшим в своем классе", — добавил он.Выкатка нового пассажирского самолета МС-21 в Иркутске
© Корпорация "Иркут"
Перейти в фотобанк
Президент компании-разработчика МС-21 — корпорации "Иркут" (входит в ходит в Объединенную авиастроительную корпорацию) — Олег Демченко в ходе презентации самолета отметил, что несколько лет назад было решено сделать самолет, который займет достойное место на мировом авиарынке. "Мы уверены, что МС-21 будет лучшим в своем классе", — добавил он.
© Корпорация "Иркут"Перейти в фотобанкПервый полет МС-21-300 запланирован на декабрь 2016 — февраль 2017 года. Получение отечественного сертификата типа и первая поставка заказчику самолетов ожидается в конце 2018 года.Выкатка нового пассажирского самолета МС-21 в Иркутске
© Корпорация "Иркут"
Перейти в фотобанк
Первый полет МС-21-300 запланирован на декабрь 2016 — февраль 2017 года. Получение отечественного сертификата типа и первая поставка заказчику самолетов ожидается в конце 2018 года.
© РИА Новости . Сергей МамонтовПерейти в фотобанкКорпорация "Иркут" уже сформировала стартовый портфель твердых заказов на 175 самолетов МС-21. По твердым контрактам получены авансы. Первыми эксплуатантами самолетов станут авиакомпании группы "Аэрофлот", которая заказала 50 лайнеров. Еще одним заказчиком самолетов стали "Азербайджанские авиалинии".Выкатка нового пассажирского самолета МС-21 в Иркутске
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Корпорация "Иркут" уже сформировала стартовый портфель твердых заказов на 175 самолетов МС-21. По твердым контрактам получены авансы. Первыми эксплуатантами самолетов станут авиакомпании группы "Аэрофлот", которая заказала 50 лайнеров. Еще одним заказчиком самолетов стали "Азербайджанские авиалинии".
© Корпорация "Иркут"Перейти в фотобанк"Иркут" прорабатывает вопрос о поставке МС-21 национальному перевозчику Танзании Air Tanzania. Соглашение на поставку шести самолетов с возможной закупкой еще четырех лайнеров заключено с Египтом. Интерес к МС-21 проявляли авиаперевозчики Иордании.Выкатка нового пассажирского самолета МС-21 в Иркутске
© Корпорация "Иркут"
Перейти в фотобанк
"Иркут" прорабатывает вопрос о поставке МС-21 национальному перевозчику Танзании Air Tanzania. Соглашение на поставку шести самолетов с возможной закупкой еще четырех лайнеров заключено с Египтом. Интерес к МС-21 проявляли авиаперевозчики Иордании.
© РИА Новости . Александр АстафьевПерейти в фотобанк"Сегодня мы впервые видим МС-21 – один из самых современных в мире лайнеров, пассажирский самолет XXI века. И мы очень гордимся тем, что он создан в нашей стране. Это огромная победа авиастроителей, победа корпорации "Иркут", наших ученых, наших конструкторов, наших инженеров, наших рабочих. Вашими руками (конечно, при определенной поддержке государства) создается современное российское авиастроение, которое двигает вперед всю нашу страну, нашу экономику", — сказал Дмитрий Медведев.Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на церемонии выкатки магистрального самолета МС-21-300 на Иркутском авиационном заводе корпорации Иркут. 8 июня 2016
© РИА Новости . Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
"Сегодня мы впервые видим МС-21 – один из самых современных в мире лайнеров, пассажирский самолет XXI века. И мы очень гордимся тем, что он создан в нашей стране. Это огромная победа авиастроителей, победа корпорации "Иркут", наших ученых, наших конструкторов, наших инженеров, наших рабочих. Вашими руками (конечно, при определенной поддержке государства) создается современное российское авиастроение, которое двигает вперед всю нашу страну, нашу экономику", — сказал Дмитрий Медведев.
© Корпорация "Иркут"Перейти в фотобанкРуководство производителя МС-21 с запуском нового пассажирского самолета рассчитывает на многотысячные заказы, поскольку он значительно превосходит другие аналоги в своем семействе.Выкатка нового пассажирского самолета МС-21 в Иркутске
© Корпорация "Иркут"
Перейти в фотобанк
Руководство производителя МС-21 с запуском нового пассажирского самолета рассчитывает на многотысячные заказы, поскольку он значительно превосходит другие аналоги в своем семействе.
/

Китай наступает на пятки

Новые гражданские самолеты разрабатываются не только в России. Например, Китай уже в мае готовится провести первый полет своего Comac C919.

Тень летящего самолета. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
В Китае выбрали экипаж для дебютного полета авиалайнера C919
Изначально планировалось, что первый полет китайского самолета состоится еще в 2013 году. Однако разработчики сорвали сроки, и первый экземпляр сошел с конвейера лишь в ноябре 2015-го.

В середине апреля 2017 года Comac C919 прошел скоростные испытания на взлетно-посадочной полосе аэропорта Пудун в Шанхае.

Дебютный полет намечен на 5 мая, экипаж будет состоять из пяти человек. При этом разработчики оговорились, что испытания могут быть перенесены в случае плохой погоды.

По техническим характеристикам китайский самолет уступает российскому конкуренту. Так, крейсерская скорость Comac C919 составит 834 километра в час. Сравнить цены пока не возможно — китайские разработчики пока не объявляли стоимость своей продукции.

Бортпроводники авиакомпании Air Asia в аэропорту Нарита
© AFP 2017 / Toshifumi Kitamura
Молода и прекрасна: какие требования предъявляют к cтюардессам в мире
Китайцы планируют завершить все технические испытания Comac C919 в 2017 году, после чего лайнер будет сдан в эксплуатацию. Однако с коммерческими поставками производитель решил не спешить — они начнутся только после тестовых полетов, на которые отводится три года.

Вместимость китайского самолета составит 158 человек. Проектом руководит COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China), однако к работам привлекали и многочисленных западных поставщиков.

По последним данным, COMAC уже получил заказ на 570 самолетов. Всего корпорация планирует продать не менее двух тысяч новых самолетов.

Комментировать
+
Экономика
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена