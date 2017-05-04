К полету готов: первый самолет МС-21 покинул сборочный цех

10:4504.05.2017
(обновлено: 10:52 04.05.2017)
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Первый летный экземпляр российского узкофюзеляжного самолета МС-21 покинул цех окончательной сборки на заводе корпорации "Иркут". Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на источник в авиационной отрасли.
У российской разработки есть все шансы завоевать мировые авиарынки
Авиакомпании скорее предпочтут проверенные модели
Еще рано об этом говорить, сначала должны пройти летные испытания
По данным издания, собранный самолет уже прошел ряд тестов. Сейчас специалисты готовят его к первому испытательному полету.
Собеседник "Известий" уточнил, что самолет покинул цех еще 28 апреля. Точная дата первого полета пока неизвестна.
Первый МС-21 оснащен двигателями PW1400G американской компании Pratt&Whitney. В будущем "Иркут" планирует устанавливать на самолеты российский ПД-14.
Что такое МС-21
МС-21 — перспективный пассажирский самолет вместимостью от 150 до 211 пассажиров, который включает в себя новейшие разработки в области самолето- и двигателестроения, бортового оборудования и систем. Работы над новым лайнером начались в 2008 году.
На МС-21 впервые будет использовано композитное крыло для гражданских самолетов такого класса. Лайнер должен заменить советские "Ту", "Як" и "Ан".
Пока самолет будет производиться в двух версиях: МС-21-200 (на 150 посадочных мест) и МС-21-300 (на 180 мест).
Первым эксплуатантом воздушного судна станет "Аэрофлот", поставки ожидаются в конце 2018 — начале 2019 года. Всего компания планирует купить 50 лайнеров.
В ноябре прошлого года заместитель министра промышленности и торговли России Андрей Богинский заявил РИА Новости, что получено порядка 170 заказов на новые самолеты.
В Объединенной авиастроительной корпорации в свою очередь, говорили, что намерены продавать самолеты не только в России, но и за рубежом. Речь идет о тех регионах, которые традиционно использовали советскую и российскую технику: Индия, Китай, Юго-Восточная Азия и Латинская Америка.
Преимущества МС-21
Разработчики считают, что МС-21 станет достойным конкурентом западным лайнерам Boeing-737 и Airbus A320. Среди преимуществ отечественной разработки они называют более высокую скорость и низкую цену.
Так, например, крейсерская скорость отечественного самолета составит 870 километров в час. Все главные конкуренты проигрывают МС-21: Airbus летает со скоростью 828 километров в час, а Boeing — 842.
Если говорить о цене, то новый МС-21 обойдется заказчикам в 72-85 миллионов долларов (данные на 2013 год). Западные конкуренты в зависимости от модификаций стоят на несколько десятков миллионов дороже.
Разработчики позаботились также об экологии и снижении расходов на эксплуатацию: эмиссия вредных веществ в атмосферу снижена на 20 процентов по сравнению с конкурентами, а обслуживание обойдется дешевле на 12-15 процентов. По расчетам "Иркута", эксплуатируя МС-21, авиакомпании смогут сэкономить до трех миллионов долларов в год.
"Я считаю, что это конкурентоспособная машина на рынке. Прежде всего, по экономичности перевозок. Самолет находится в самом востребованном сегменте, который составляет большую часть доли авиапарка. Возможно создание разных модификаций МС-21 с разным количеством пассажиров на борту. Мы считаем, что самолет будет успешным", — рассказал РИА Новости в июне прошлого года Андрей Капустин, управляющий директора завода "Авиастар" в Ульяновске, который участвовал в разработке МС-21.
© РИА Новости . Сергей МамонтовПерейти в фотобанкМС-21 – семейство пассажирских самолетов нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров, включает в себя новейшие разработки в области самолето- и двигателестроения, бортового оборудования и систем.
МС-21 – семейство пассажирских самолетов нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров, включает в себя новейшие разработки в области самолето- и двигателестроения, бортового оборудования и систем.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев Медведев отметил, что спрос на новый самолет МС-21 вырастет, как только он начнет летать.
© Корпорация "Иркут"Перейти в фотобанкПрезидент компании-разработчика МС-21 — корпорации "Иркут" (входит в ходит в Объединенную авиастроительную корпорацию) — Олег Демченко в ходе презентации самолета отметил, что несколько лет назад было решено сделать самолет, который займет достойное место на мировом авиарынке. "Мы уверены, что МС-21 будет лучшим в своем классе", — добавил он.
Президент компании-разработчика МС-21 — корпорации "Иркут" (входит в ходит в Объединенную авиастроительную корпорацию) — Олег Демченко в ходе презентации самолета отметил, что несколько лет назад было решено сделать самолет, который займет достойное место на мировом авиарынке. "Мы уверены, что МС-21 будет лучшим в своем классе", — добавил он.
© Корпорация "Иркут"Перейти в фотобанкПервый полет МС-21-300 запланирован на декабрь 2016 — февраль 2017 года. Получение отечественного сертификата типа и первая поставка заказчику самолетов ожидается в конце 2018 года.
Первый полет МС-21-300 запланирован на декабрь 2016 — февраль 2017 года. Получение отечественного сертификата типа и первая поставка заказчику самолетов ожидается в конце 2018 года.
© РИА Новости . Сергей МамонтовПерейти в фотобанкКорпорация "Иркут" уже сформировала стартовый портфель твердых заказов на 175 самолетов МС-21. По твердым контрактам получены авансы. Первыми эксплуатантами самолетов станут авиакомпании группы "Аэрофлот", которая заказала 50 лайнеров. Еще одним заказчиком самолетов стали "Азербайджанские авиалинии".
Корпорация "Иркут" уже сформировала стартовый портфель твердых заказов на 175 самолетов МС-21. По твердым контрактам получены авансы. Первыми эксплуатантами самолетов станут авиакомпании группы "Аэрофлот", которая заказала 50 лайнеров. Еще одним заказчиком самолетов стали "Азербайджанские авиалинии".
© Корпорация "Иркут"Перейти в фотобанк"Иркут" прорабатывает вопрос о поставке МС-21 национальному перевозчику Танзании Air Tanzania. Соглашение на поставку шести самолетов с возможной закупкой еще четырех лайнеров заключено с Египтом. Интерес к МС-21 проявляли авиаперевозчики Иордании.
"Иркут" прорабатывает вопрос о поставке МС-21 национальному перевозчику Танзании Air Tanzania. Соглашение на поставку шести самолетов с возможной закупкой еще четырех лайнеров заключено с Египтом. Интерес к МС-21 проявляли авиаперевозчики Иордании.
© РИА Новости . Александр АстафьевПерейти в фотобанк"Сегодня мы впервые видим МС-21 – один из самых современных в мире лайнеров, пассажирский самолет XXI века. И мы очень гордимся тем, что он создан в нашей стране. Это огромная победа авиастроителей, победа корпорации "Иркут", наших ученых, наших конструкторов, наших инженеров, наших рабочих. Вашими руками (конечно, при определенной поддержке государства) создается современное российское авиастроение, которое двигает вперед всю нашу страну, нашу экономику", — сказал Дмитрий Медведев.
"Сегодня мы впервые видим МС-21 – один из самых современных в мире лайнеров, пассажирский самолет XXI века. И мы очень гордимся тем, что он создан в нашей стране. Это огромная победа авиастроителей, победа корпорации "Иркут", наших ученых, наших конструкторов, наших инженеров, наших рабочих. Вашими руками (конечно, при определенной поддержке государства) создается современное российское авиастроение, которое двигает вперед всю нашу страну, нашу экономику", — сказал Дмитрий Медведев.
© Корпорация "Иркут"Перейти в фотобанкРуководство производителя МС-21 с запуском нового пассажирского самолета рассчитывает на многотысячные заказы, поскольку он значительно превосходит другие аналоги в своем семействе.
Руководство производителя МС-21 с запуском нового пассажирского самолета рассчитывает на многотысячные заказы, поскольку он значительно превосходит другие аналоги в своем семействе.
Китай наступает на пятки
Новые гражданские самолеты разрабатываются не только в России. Например, Китай уже в мае готовится провести первый полет своего Comac C919.
Изначально планировалось, что первый полет китайского самолета состоится еще в 2013 году. Однако разработчики сорвали сроки, и первый экземпляр сошел с конвейера лишь в ноябре 2015-го.
В середине апреля 2017 года Comac C919 прошел скоростные испытания на взлетно-посадочной полосе аэропорта Пудун в Шанхае.
Дебютный полет намечен на 5 мая, экипаж будет состоять из пяти человек. При этом разработчики оговорились, что испытания могут быть перенесены в случае плохой погоды.
По техническим характеристикам китайский самолет уступает российскому конкуренту. Так, крейсерская скорость Comac C919 составит 834 километра в час. Сравнить цены пока не возможно — китайские разработчики пока не объявляли стоимость своей продукции.
Китайцы планируют завершить все технические испытания Comac C919 в 2017 году, после чего лайнер будет сдан в эксплуатацию. Однако с коммерческими поставками производитель решил не спешить — они начнутся только после тестовых полетов, на которые отводится три года.
Вместимость китайского самолета составит 158 человек. Проектом руководит COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China), однако к работам привлекали и многочисленных западных поставщиков.
По последним данным, COMAC уже получил заказ на 570 самолетов. Всего корпорация планирует продать не менее двух тысяч новых самолетов.