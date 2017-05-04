США
4.054 мая10:11МСК
USD57.09+0.14
EUR62.32+0.17
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Рыбопромышленники ДФО опасаются роста цен при вводе маркировки красной икры

09:2904.05.2017
2960
© РИА Новости . Валерий МельниковПерейти в фотобанкКрасная икра. Архивное фотоКрасная икра. Архивное фото
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк

ВЛАДИВОСТОК/ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 мая – РИА Новости. Обязательная маркировка красной икры, с одной стороны, может помочь в борьбе с браконьерами, а с другой – может привести к росту цен на конечную продукцию, при этом есть риск подделки такой маркировки, заявили опрошенные РИА Новости эксперты-рыбопромышленники Камчатки и Сахалина.

Красная икра. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Магаданские рыбопромышленники не видят смысла в маркировке красной икры
Маркировка красной и черной икры для борьбы с браконьерством может появиться в России уже в 2018 году, сообщал ранее РИА Новости заместитель министра сельского хозяйства РФ — руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. В ведомстве считают, что такая мера поможет справиться с браконьерством.

Налоги, барьеры и удорожание

Как рассказал РИА Новости исполнительный директор камчатского АО "Озерновский рыбоконсервный завод № 55" Кирилл Волков, борьба с браконьерством – это сегодня один из важнейших вопросов для рыбопромышленников Камчатки. Во-первых, нелегальный промысел подрывает запасы рыбы на полуострове. Во-вторых, приводит к попаданию на рынок некачественной продукции, которая продаётся по заниженным ценам.

"В этой части, введение маркировки красной икры может дать положительный эффект. Но подходить к этому необходимо крайне взвешенно и обдуманно. Пока не совсем понятно, будет это маркировка или акциз, который может привести к дополнительному налогообложению рыбопромышленных компаний. Кроме того, не приведёт ли это к дополнительным административным барьерам для рыбаков. Ещё один момент связан с тем, как планируется маркировать продукцию: бочками или каждую банку отдельно. Если последнее, то для этого потребуется закупка специального оборудования, наём работников", — говорит Волков.

По его словам, все вышеперечисленные обстоятельства могут отразиться на конечном потребителе в виде удорожания продукции. Также есть опасения по поводу того, что браконьеры смогут подделывать маркировку. "Мы уже сейчас сталкиваемся с тем, что браконьеры подделывают документы нашей компании, чтобы перевезти и сбыть незаконно добытую икру. Ещё раз скажу, что мы всегда поддерживаем борьбу с нелегальным промыслом. Главное – тщательно проработать этот вопрос, может быть запустить пилотный проект, чтобы потом не пришлось вносить изменения в закон. К сожалению, это происходит не так оперативно, как введение новых правил", — отметил Волков.

Маркировка против браконьеров

Генеральный директор другого камчатского предприятия ПАО "Океанрыбфлот" Евгений Новосёлов поддерживает возможное нововведение.

Рыбоперерабатывающий завод Ясный ЗАО Гидрострой в поселке Китовый на острове Итуруп. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Красноухов
Перейти в фотобанк
В Росрыболовстве сообщили, как изменится цена икры при введении маркировки
"На мой взгляд, это правильное решение, мы поддерживаем идею маркировки красной икры, потому что браконьерство приобрело катастрофические масштабы, и бороться с ним надо беспощадно, иначе мы просто потеряем ценный биоресурс. Наши рынки завалены браконьерской икрой. Представьте, в каких антисанитарных условиях ее производят! К тому же, добавляют запрещенный антисептик, не говоря уже о том, что рыбу массово истребляют на нерестилищах", — сказал Новоселов РИА Новости.

Он считает маркировку икры очень своевременным решением, но эта мера, по его словам, не должна повлечь дополнительные издержки для рыбаков.

"Эта мера поможет бороться с браконьерством, обеспечить должное качество икры и предотвратить исчезновение рыбы лососёвых пород — главного богатства Камчатки. Вместе с тем, необходимо тщательно проработать этот вопрос, чтобы нововведение не повлекло дополнительные издержки для камчатских рыбаков. Правила должны содержать чёткие формулировки и не допускать двойного трактования", — добавил Новоселов.

И акцизы подделывают

Рыбопромышленники Сахалинской области также пока сомневаются в том, что такую маркировку браконьеры не смогут подделать. Как рассказала РИА Новости Жанна Чумакова, заведующая лабораторией Рыболовецкого колхоза "Дружба" на Сахалине, который занимается выпуском красной икры, сейчас можно подделать практически что угодно, в том числе это может коснуться и маркировки продукта.

"Возможно, введение маркировки и подстегнет борьбу с браконьерством, но где гарантия, что браконьеры не подделают эту маркировку? Можно, конечно, вводить что-то вроде торговых марок – каждому предприятию индивидуально, но и здесь гарантий, что их не подделают, тоже нет", — говорит специалист.

Инженер–технолог отдела качества сахалинской компании "Гидрострой" Ольга Фуксман надежды в вопросе борьбы с подделкой маркировки возлагает на высокие технологии.

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Илья Шестаков: маркировка красной икры может появиться в 2018 году
"Взять, например, алкоголь – акцизы массово подделывают. Поэтому здесь, наверное, нужны какие-то высокие технологии, которые бы защитили от подделки. Коме того, встает вопрос о самом процессе чипирования. Одно дело, например, когда чипируют шубы – это не такой массовый товар. А тут миллионы банок красной икры, плюс бочковая икра. Возможно удорожание упаковки – пластик, металл, большие емкости. И это в условиях, когда все экономят", — говорит Фуксман.

По ее словам, здесь нужен подход ученых, которые разработали бы легкий и недорогой вариант маркировки. "Мы не хотим, чтобы нашу упаковку, этикетки подделывали. И защищать эту сферу от браконьерства, конечно, нужно. Но пока специалисты не знают, как", — добавляет специалист.

Комментировать
+
Экономика
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
Анатолий Попов
Путин с Медведевым и так купят,а нам всё равно.
09:41
04.05.2017
ОтветитьНе отвечать
Виктория Пронина
Как дальше жить …
09:38
04.05.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена