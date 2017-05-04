Рыбопромышленники ДФО опасаются роста цен при вводе маркировки красной икры

ВЛАДИВОСТОК/ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 мая – РИА Новости. Обязательная маркировка красной икры, с одной стороны, может помочь в борьбе с браконьерами, а с другой – может привести к росту цен на конечную продукцию, при этом есть риск подделки такой маркировки, заявили опрошенные РИА Новости эксперты-рыбопромышленники Камчатки и Сахалина.

Налоги, барьеры и удорожание

Маркировка красной и черной икры для борьбы с браконьерством может появиться в России уже в 2018 году, сообщал ранее РИА Новости заместитель министра сельского хозяйства РФ — руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. В ведомстве считают, что такая мера поможет справиться с браконьерством.

Как рассказал РИА Новости исполнительный директор камчатского АО "Озерновский рыбоконсервный завод № 55" Кирилл Волков, борьба с браконьерством – это сегодня один из важнейших вопросов для рыбопромышленников Камчатки. Во-первых, нелегальный промысел подрывает запасы рыбы на полуострове. Во-вторых, приводит к попаданию на рынок некачественной продукции, которая продаётся по заниженным ценам.

"В этой части, введение маркировки красной икры может дать положительный эффект. Но подходить к этому необходимо крайне взвешенно и обдуманно. Пока не совсем понятно, будет это маркировка или акциз, который может привести к дополнительному налогообложению рыбопромышленных компаний. Кроме того, не приведёт ли это к дополнительным административным барьерам для рыбаков. Ещё один момент связан с тем, как планируется маркировать продукцию: бочками или каждую банку отдельно. Если последнее, то для этого потребуется закупка специального оборудования, наём работников", — говорит Волков.

По его словам, все вышеперечисленные обстоятельства могут отразиться на конечном потребителе в виде удорожания продукции. Также есть опасения по поводу того, что браконьеры смогут подделывать маркировку. "Мы уже сейчас сталкиваемся с тем, что браконьеры подделывают документы нашей компании, чтобы перевезти и сбыть незаконно добытую икру. Ещё раз скажу, что мы всегда поддерживаем борьбу с нелегальным промыслом. Главное – тщательно проработать этот вопрос, может быть запустить пилотный проект, чтобы потом не пришлось вносить изменения в закон. К сожалению, это происходит не так оперативно, как введение новых правил", — отметил Волков.

Маркировка против браконьеров

Генеральный директор другого камчатского предприятия ПАО "Океанрыбфлот" Евгений Новосёлов поддерживает возможное нововведение.

"На мой взгляд, это правильное решение, мы поддерживаем идею маркировки красной икры, потому что браконьерство приобрело катастрофические масштабы, и бороться с ним надо беспощадно, иначе мы просто потеряем ценный биоресурс. Наши рынки завалены браконьерской икрой. Представьте, в каких антисанитарных условиях ее производят! К тому же, добавляют запрещенный антисептик, не говоря уже о том, что рыбу массово истребляют на нерестилищах", — сказал Новоселов РИА Новости.

Он считает маркировку икры очень своевременным решением, но эта мера, по его словам, не должна повлечь дополнительные издержки для рыбаков.

"Эта мера поможет бороться с браконьерством, обеспечить должное качество икры и предотвратить исчезновение рыбы лососёвых пород — главного богатства Камчатки. Вместе с тем, необходимо тщательно проработать этот вопрос, чтобы нововведение не повлекло дополнительные издержки для камчатских рыбаков. Правила должны содержать чёткие формулировки и не допускать двойного трактования", — добавил Новоселов.

И акцизы подделывают

Рыбопромышленники Сахалинской области также пока сомневаются в том, что такую маркировку браконьеры не смогут подделать. Как рассказала РИА Новости Жанна Чумакова, заведующая лабораторией Рыболовецкого колхоза "Дружба" на Сахалине, который занимается выпуском красной икры, сейчас можно подделать практически что угодно, в том числе это может коснуться и маркировки продукта.

"Возможно, введение маркировки и подстегнет борьбу с браконьерством, но где гарантия, что браконьеры не подделают эту маркировку? Можно, конечно, вводить что-то вроде торговых марок – каждому предприятию индивидуально, но и здесь гарантий, что их не подделают, тоже нет", — говорит специалист.

Инженер–технолог отдела качества сахалинской компании "Гидрострой" Ольга Фуксман надежды в вопросе борьбы с подделкой маркировки возлагает на высокие технологии.

"Взять, например, алкоголь – акцизы массово подделывают. Поэтому здесь, наверное, нужны какие-то высокие технологии, которые бы защитили от подделки. Коме того, встает вопрос о самом процессе чипирования. Одно дело, например, когда чипируют шубы – это не такой массовый товар. А тут миллионы банок красной икры, плюс бочковая икра. Возможно удорожание упаковки – пластик, металл, большие емкости. И это в условиях, когда все экономят", — говорит Фуксман.

По ее словам, здесь нужен подход ученых, которые разработали бы легкий и недорогой вариант маркировки. "Мы не хотим, чтобы нашу упаковку, этикетки подделывали. И защищать эту сферу от браконьерства, конечно, нужно. Но пока специалисты не знают, как", — добавляет специалист.