Дворкович рассказал об ограничениях на поставки томатов из Турции

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (СОЧИ), 3 мая — РИА Новости. Ограничения на поставки в РФ томатов из Турции могут сохраниться в течение трех-пяти лет, но будут гибкими, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Пока точный механизм не выработан, в любом случае ограничения сохранятся, в этом смысле наши производители могут быть спокойны. Отдельные гибкие механизмы, когда мы понимаем, что ущерба для нас нет, могут быть введены, но какие — предстоит еще до конца обсудить", — сказал Дворкович.

Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Турции в среду сообщил, что в ходе встречи была достигнута договоренность о комплексном решении по снятию ограничительных мер во взаимной торговле. При этом ограничения по безвизовым поездкам и по поставкам томатов из Турции в Россию пока сохранятся. По словам Путина, вопрос снятия ограничений на поставки томатов из Турции должен быть увязан с периодом окупаемости затрат российских производителей.

"Как правило, лет пять, но мы сейчас ускоряем эту программу и, может быть, справимся за три года, но, как правило, это пять лет. Это означает, что какого-то рода ограничения могут сохраниться на такой период, но они будут более гибкими, чем просто эмбарго, чем просто запрет целиком на ввоз товара", — сказал Дворкович в ответ на уточняющий вопрос, сколько может длиться инвестиционный цикл.

Он подчеркнул, что власти проведут консультации с российскими производителями при принятии любых решений.