Путин не исключил либерализации поездок в Россию для турецких бизнесменов

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи. 3 мая 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи. 3 мая 2017

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 3 мая — РИА Новости. Россия предоставит возможность облегченного въезда в РФ для турецких специалистов, заявил президент России Владимир Путин.

"Возможна, и мы это сделаем, — либерализация поездок специалистов, либерализация поездок тех, кто постоянно бывает в нашей стране по делам службы, бизнеса, есть целый набор граждан Турции, которым будет предоставлен такой либеральный режим", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

Путин добавил, что списки таких лиц будут приготовлены по линии министерства иностранных дел.