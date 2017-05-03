Объемы промпроизводства в Дагестане в I квартале 2017 года выросли на треть

МАХАЧКАЛА, 3 мая — РИА Новости. Рост промышленного производства в Дагестане в первом квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года составил 29,6%, сообщает министерство промышленности и торговли республики.

Такие показатели достигнуты благодаря реализации приоритетного проекта развития Дагестана "Новая индустриализация", сказал министр промышленности и торговли Дагестана Юсуп Умавов, пояснив, что проект предусматривает сохранение и развитие существующих производств, модернизацию и технологическое перевооружение предприятий и отраслей.

В республиканском Минпромторге отметили, что в рамках проекта "Новая индустриализация" на территории республики запланировано создание новых конкурентоспособных производств, в том числе на базе промышленных площадей и индустриальных парков с развитой инфраструктурой.