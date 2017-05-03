"Роснефть" в первом квартале нарастила переработку нефти на НПЗ на 25,2%

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. "Роснефть" в первом квартале 2017 года нарастила переработку нефти на НПЗ на 25,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года — до 28,3 миллиона тонн, говорится в сообщении компании.

В том числе переработка нефти на заводах в РФ составила 25,5 миллиона тонн нефти (рост на 30,8%), переработка вне России — 2,8 миллиона тонн нефти (снижение на 9,7%).

"В первом квартале 2017 года объем нефтепереработки в РФ снизился по отношению к четвертому кварталу 2016 года на 5,9% до 25,5 миллиона тонн. При этом, c учетом операционных показателей новых активов с начала 2016 года, в условиях улучшения конъюнктуры рынка показатель вырос на 5,4% в первом квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — говорится в сообщении.

За счет фактической интеграции новых активов в четвертом квартале 2016 года рост нефтепереработки на российских НПЗ компании в первом квартале 2017 года составил почти 31%, а совокупный объем переработки – 25% по отношению к первому кварталу 2016 года, поясняется в сообщении.