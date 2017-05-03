Магаданские рыбопромышленники не видят смысла в маркировке красной икры

МАГАДАН, 3 мая — РИА Новости, Людмила Щербакова. Обязательная маркировка красной икры не поможет в борьбе с браконьерами, а лишь усложнит работу рыбаков, заявил РИА Новости в среду президент Магаданской ассоциации рыбопромышленников, генеральный директор компании "Тихрыбком" Михаил Котов.

Маркировка красной и черной икры для борьбы с браконьерством может появиться в России уже в 2018 году, об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства РФ — руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. В Росрыболовстве считают, что такая мера поможет справиться с браконьерством. По словам Шестакова, легализация браконьерской икры иногда идет через аквакультурные предприятия, когда якобы увеличивается объем производства, и очень важно этого избежать.

"Я не вижу в этом абсолютно никакого смысла. Браконьеры, поверьте, найдут способ купить эти акцизные марки. В конце концов, перейдут на торговлю в интернете, что сейчас происходит часто с производителями или поставщиками алкоголя. Зато эта мера вновь усложнит жизнь рыбакам. Вместо того, чтобы снижать административное давление на отрасль, ее, получается, лишь повышают", — сообщил собеседник агентства.

По его словам, бессмысленность ввода маркировки на красную икру обусловлена еще и тем, что этот продукт часто продают на развес. Новые меры могут привести к подорожанию деликатеса.

"У нас и без того чуть ли не ежедневно закрывают рыбоперерабатывающие предприятия, которые просто не выдерживают конкуренции с браконьерами. И новая мера лишь усугубит ситуацию. С браконьерами нужно бороться иначе: проводить рейды в торговых точках, полицейские операции. Это гораздо результативнее", — добавил собеседник.