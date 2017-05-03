Акции АФК "Система" упали на 25 процентов на фоне иска "Роснефти"

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Акции АФК "Система" упали на 25 процентов, следует из данных Московской биржи.

В начале торгов бумаги компании подешевели до 16,62 рубля, что стало минимальным показателем с ноября 2015 года. К 10:07 стоимость бумаг несколько выросла.

Ранее Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск "Роснефти" и подконтрольной ей "Башнефти" к АФК "Система" и ее дочерней компании АО "Система-Инвест". Истцы требуют взыскать более 106,6 миллиарда рублей.

Во вторник пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев рассказал РИА Новости, что иск связан с возможным выводом активов. Раскрыть детали претензий он отказался.

АФК "Система" еще в 2009 году купила контрольный пакет акций "Башнефти", который позднее был изъят по решению суда, признавшего приватизацию компании незаконной. Руководство "Системы" добровольно передало бумаги Росимуществу, после чего подало иск к продавцу — "Урал-инвесту", требуя возместить потери.

Судебный процесс закончился мировым соглашением — "Урал-инвест" передал АФК "Система" свои активы на 47 миллиардов рублей, из которых 4,6 миллиарда истец обязался перечислить в благотворительный фонд "Урал".

В октябре прошлого года более 50 процентов акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", сумма сделки составила 329,7 миллиарда рублей‎.