СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости, Виктор Лященко. Крымский винзавод "Массандра" выпустил первые партии шампанского под собственной маркой, сообщает предприятие со ссылкой на гендиректора Янину Павленко.

Партия шампанского уже сошла с конвейера и отправляется на полки магазинов.

"Как и планировании, первое шампанское "Массандры" мы выпустили к началу курортного сезона. Это белое игристое брют, белое полусладкое и розовое полусладкое. В ближайшее время к выпуску готовятся три сортовые марки — сладкое розовое мускатное "Крымское", сладкое белое мускатное "Крымское" и брют белый "Кокур", — заявила Павленко.

Шампанское разливают на Севастопольском винодельческом заводе, но "Массандра" планирует задействовать и собственные мощности.

В этом году планируется выпуск не менее 500 тысяч бутылок, которые уйдут на крымский рынок и в другие регионы России.

"Массандра" — предприятие Управления делами президента РФ. Это крупнейшее в Крыму виноградарско-винодельческое хозяйство, основанное в 1894 году. Кроме головного завода включает восемь филиалов, каждый из которых имеет свои исторические традиции. "Массандра" производит вино исключительно из своего винограда (виноградники тянутся на 180 километров от Фороса до Судака), что позволило ей стать первым предприятием в России, получившим лицензию на производство вина с защищенным географическим указанием.