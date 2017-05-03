Нефтедобыча на 1 мая в РФ снизилась на 300,79 тысячи барр в день к октябрю

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости/Прайм. Добыча нефти в РФ на 1 мая 2017 года снизилась на 300,79 тысячи баррелей в сутки относительно уровня октября, среднее снижение добычи в апреле составило 258,6 тысячи баррелей в сутки, сообщил РИА Новости представитель Минэнерго РФ.

"Среднее снижение добычи в апреле составило 258,6 тысячи баррелей в сутки. Этот уровень подразумевает снижение на 58,6 тысячи баррелей быстрее первоначального плана", — сказала представитель Минэнерго.

"На 1 мая снижение составляет 300,79 тысячи баррелей в сутки относительно уровня октября", — добавила она.

Согласно венским договоренностям, Россия должна в течение первого полугодия 2017 года поэтапно сократить добычу нефти на 300 тысяч баррелей в сутки — до 10,947 миллиона баррелей (с октябрьского уровня в 11,247 миллиона баррелей).

Изначально министр энергетики РФ Александр Новак говорил, что сокращение среднесуточной добычи нефти с января составит 50-100 тысяч баррелей, по итогам марта — 200 тысяч баррелей, а в апреле-мае страна выйдет на плановый показатель сокращения в 300 тысяч баррелей в сутки.

В минувшую пятницу глава российского Минэнерго сообщил, что по состоянию на 27 апреля сокращение добычи составило порядка 298 тысяч баррелей в сутки (при этом среднее за 1-26 апреля снижение добычи нефти в РФ составило 254 тысячи баррелей в сутки к октябрьскому уровню), то есть по сути Россия уже исполнила свои обязательства по сокращению уровня добычи. Он заверил, что целевой уровень сокращения в 300 тысяч баррелей в сутки будет достигнут к 30 апреля.