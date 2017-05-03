Всемирный банк выделил Украине 150 миллионов долларов

ВАШИНГТОН, 3 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Всемирный банк выделил Украине кредит в 150 миллионов долларов на поддержку экспортно-ориентированного малого и среднего бизнеса, говорится в пресс-релизе Группы Всемирного банка.
Проект будет реализован Укрэксимбанком, который предоставит субкредиты украинским банкам-участникам программы.
Деньги пойдут на проекты в таких областях, как водоснабжение, отопление, энергетика, строительство дорог, соцзащита и здравоохранение.
Всего с 1992 год Всемирный банк выделил Украине 12 миллиардов долларов кредитов на 70 различных проектов.