ВТБ запустил комплексную программу для акционеров

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. ВТБ разработал специальную программу для акционеров банка, которая включает в себя комплексное предложение финансовых услуг на льготных условиях, сообщает пресс-служба ВТБ.

В рамках программы, рассчитанной на владельцев пакета обыкновенных акций свыше или равного 1,5 миллионам обыкновенных акций, предоставляются такие привилегии как максимальная доходность по вкладам, независимо от суммы внесенных средств, скидка в 3% по кредитным картам "Низкий процент" и "Карта +" и скидки до 6% на кредиты наличными по сравнению с базовыми ставками для сторонних клиентов, ставка по рефинансированию кредитов в 14,9% и другие преимущества.

Кроме того, акционерам банка ВТБ доступен ряд страховых продуктов на специальных условиях.

"Мы подготовили для акционеров ВТБ комплексную программу, в рамках которой постарались предложить максимально выгодные условия и привилегии. Надеюсь, что наше предложение будет по достоинству оценено акционерами", привели в пресс-службе комментарий первого заместителя президента — председателя правления банка ВТБ Василия Титова.