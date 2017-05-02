Fitch подтвердило кредитный рейтинг Ямала на уровне "BBB-"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мая — РИА Новости. Рейтинговое агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) по международной шкале на максимально возможном для регионов Российской Федерации уровне "BBB-", сообщает во вторник правительство региона.

"Подтверждение рейтинга отражает сильные бюджетные показатели региона и хорошие показатели кредитоспособности в среднесрочной перспективе. Также агентством отмечены хорошие показатели благосостояния населения Ямало-Ненецкого автономного округа. По мнению агентства, изменение текущего уровня рейтинга маловероятно, о чем свидетельствует прогноз – "стабильный", — говорится в сообщении.

Fitch в конце марта подтвердило суверенный рейтинг РФ на уровне "BBB-" со стабильным прогнозом.

Само агентство в комментарии к своему решению поясняет, что рейтинг ЯНАО отражает низкий долг региона и сильные бюджетные показатели, что обуславливает обеспеченность долга существенно ниже среднего срока погашения долга у округа. Рейтинги также принимают во внимание концентрированную экономику округа (база налогообложения сконцентрирована в газовом секторе) и значительные потребности в капитальных расходах. В то же время рейтинги учитывают слабую институциональную среду для российских субнациональных образований.

Правительство региона отмечает, что Ямал является одним из лидеров среди субъектов РФ по важнейшим социально-экономическим показателям. Так, по объему валового регионального продукта на душу населения Ямал занимает 2-е место среди субъектов России, а по уровню заработной платы входит в первую тройку регионов страны. Кроме того, в 2016 году впервые за 15 лет ЯНАО возглавил рейтинг регионов России по объему инвестиций на душу населения (2 миллиарда рублей).

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