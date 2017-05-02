Россельхознадзор предотвратил ввоз 800 тонн польских фруктов из Белоруссии

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Россельхознадзор предотвратил ввоз в РФ 800 тонн польских яблок и груш из Белоруссии без сопроводительных документов, сообщает российское ведомство во вторник.

"Управлением Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям… задержано 39 автотранспортных средств, следовавших из Белоруссии с плодоовощной продукцией без товарно-сопроводительных документов… При проведении досмотра видимой части груза обнаружены свежие яблоки и груши, происхождением Польша. Объем перемещаемых грузов составляет около 800 тонн", — говорится в сообщении.

Для проведения контрольно-надзорных мероприятий 35 транспортных средств размещены на складе в Пскове. Еще 4 автомашины находятся вне склада под охраной Псковской таможни, т.к. водители оставили свои транспортные средства, отмечают в ведомстве.

Россия в августе 2014 года ограничила импорт продуктов из стран, которые ввели против нее санкции из-за ситуации на Украине. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. В июне прошлого года эмбарго было продлено до 31 декабря 2017 года.

Глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев называл Белоруссию, с момента введения в 2014 году продэмбарго нарастившую долю в поставках продовольствия в Россию с 1% до 15%, крупнейшей перевалочной базой санкционной продукции.

Кроме того, Россельхознадзор ранее вводил ограничения на поставку в РФ животноводческой продукции ряда белорусских перерабатывающих предприятий по различным основаниям. После апрельской инспекции Россельхознадзор частично смягчил эти ограничения. Со 2 по 5 мая Россельхознадзор проводит новую проверку белорусских предприятий по производству молочной, мясной и рыбной продукции.