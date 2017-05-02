Потребности Нижегородской области в свинине закроются в 2018 году

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 мая – РИА Новости. Правительство Нижегородской области рассчитывает, что в 2018 году с введением в эксплуатацию крупнейшего свинокомплекса в Большемурашкинском районе будет полностью удовлетворена потребность региона в свинине, сообщил начальник управления по организации сельхозпроизводства и земельных отношений министерства сельского хозяйства региона Игорь Малеев.

"Практически сейчас мы процентов на 30 не закрываем потребность (в свинине), если сейчас добавим с введением Большемурашкинского комплекса порядка 19 тысяч тонн, то полностью закроем все потребности… В 2018 году он (комплекс) будет открыт", — заявил Малеев на пресс-конференции во вторник.

По его словам, сейчас свинина поставляется в область из Бразилии и Белоруссии.

Подразделение группы компаний RBPI (Норвегия) — ООО "ННПП" и региональное правительство в феврале 2016 года подписали инвестиционное соглашение, которое предусматривает строительство в Большемурашкинском районе свиноводческого комплекса на 180 тысяч голов свиней за 3 миллиарда рублей.

Это второй проект, реализуемый в регионе компанией "ННПП". Ранее она построила свиноводческий комплекс в Вадском районе.

Принимавший участие в пресс-конференции гендиректор ООО "УК РБПИ ГРУПП" Томас Норгаард отметил, что объем инвестиций в оба проекта составит порядка 8 миллиардов рублей. "Мы по-прежнему продолжаем инвестировать в наш первый комплекс на Ваду, мы его улучшаем, совершенствуем. По итогам у нас именно в Вадский комплекс объем инвестиций составит порядка 3,5 миллиарда рублей, в Большемурашкинском районе объем инвестиций составит от 3,7 до 4 миллиардов рублей. В итоге по обоим свинокомплексам объем инвестиций составит порядка 8 миллиардов", — пояснил он.

Норгаард также сообщил, что в своем первом проекте компания "собрала все инновационные технологии, существующие в Европе, и использует только премиумные породы свиней".

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