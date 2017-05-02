Нефть дорожает на комментариях министра энергетики ОАЭ

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Цена нефти перешла к росту на фоне комментариев министра энергетики Объединенных Арабских Эмиратов Сухеля аль-Мазруи, который высказал мнение, что все участники венского соглашения должны будут согласится на его продление по окончании первого полугодия 2017 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.07 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,83% — до 51,95 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,59% — до 49,13 доллара за баррель.

Министр добавил, что нефтяной рынок ждет ребалансировка во втором полугодии. Это должно стать следствием, в том числе, роста спроса на нефть из-за завершения нефтепереработчиками работ по техобслуживанию и возобновления потребления "черного золота". Аль-Мазруи также сообщил, что запасы нефти на плавучих нефтехранилищах истощились. По его словам, основной задачей нефтедобывающих стран должно стать не устранение переизбытка нефти на рынке, а достижение средних пятилетних уровней мировых запасов нефти.

ОПЕК 30 ноября 2016 года договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. Решение о судьбе соглашения будет принято в Вене 25 мая.

Ранее во вторник стоимость нефти снижалась из-за ожиданий инвесторами переизбытка этого сырья на рынке после выхода данных о росте добычи "черного золота" в Ливии. Национальная нефтяная компания Ливии National Oil Corp. (NOC) сообщила о росте производства нефти на 760 тысяч баррелей в сутки — до самого высокого уровня с декабря 2014 года. Компания также отметила, что планирует продолжать наращивать добычу.