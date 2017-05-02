Аналитики JP Morgan назвали условия для подорожания нефти до 60 долларов

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Стоимость нефти может подняться выше уровня в 60 долларов за баррель, если срок действия венского соглашения стран ОПЕК и других государств о сокращении добычи нефти будет продлен до конца 2017 года, считают аналитики банка JP Morgan, мнение которых приводит агентство Блумберг.

Эксперты банка при этом отмечают, что рост цен на нефть будет стимулировать добычу в странах, не входящих в ОПЕК. Это в итоге серьезно усложнит процесс балансировки рынка нефти в 2018 году. В целом аналитики JP Morgan прогнозируют, что средняя цена нефти марки Brent в 2017 году составит 55,78 доллара за баррель, а в 2018 году — 55,5 доллара за баррель.

По состоянию на 13.38 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,05% — до 52,06 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,78% — до 49,22 доллара за баррель.

ОПЕК 30 ноября 2016 года договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия на 300 тысяч. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. Решение о возможном продлении соглашения будет принято в Вене 25 мая.