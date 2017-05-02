В США запрос на финансирование "станы Трампа" внесут в бюджет-2018

ВАШИНГТОН, 2 мая – РИА Новости. Администрация США внесет предложения по финансированию строительства стены на границе с Мексикой в проект бюджета на 2018 финансовый год, который начинается 1 октября (2017 календарного года), сообщил директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни.

Строительство стены для борьбы с нелегальными мигрантами и преступностью было одним из ключевых предвыборных обещаний президента Дональда Трампа. В уточненном варианте бюджета-2017, который согласовали демократы и республиканцы в конгрессе, средства на строительство стены отдельной строкой не предусмотрены.

"Мы включим в бюджет на 2018 финансовый год запрос на выделение средств на строительство стены, что является приоритетом для президента", — сказал Малвейни на брифинге.

По его словам, проект документа будет представлен в конце мая.

В настоящее время на основе указов Трампа ведутся подготовительные работы по строительству стены. Общая стоимость проекта может составить 12-15 миллиардов долларов.