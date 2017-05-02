В Белом доме довольны согласованным с конгрессом США проектом бюджета-2017

ВАШИНГТОН, 2 мая – РИА Новости. В Белом доме считают "хорошей сделкой" согласованный с конгрессом США проект бюджета-2017.

Ранее стало известно, что лидеры республиканцев и демократов в конгрессе договорились по компромиссному бюджету до 30 сентября. Пока США живут по временному бюджету, который был принят 28 апреля и истекает 5 мая.

"Это хорошая сделка… Мы довольны этим законом", — сообщил директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни.

По его словам, администрации удалось добиться увеличения финансирования на оборону, охрану границ и школьное образование. В частности, расходы на оборону увеличены на 25 миллиардов долларов по сравнению с бюджетом-2016. Телеканал Fox News ранее сообщал, что объем запланированных ассигнований составит 1,07 триллиона долларов.

По данным Politico, сделка включает ряд компромиссов, в частности будут выделены дополнительные 1,5 миллиарда долларов на обеспечение безопасности границы, но бюджет не будет содержать отдельной строки по финансированию строительства пограничной стены, которую обещал построить президент Дональд Трамп. Среди других компромиссов издание упоминает 2-миллиардные новые ассигнования на финансирование национальных институтов здравоохранения.