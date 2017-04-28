Минск готов поставлять мини-трактора получателям "дальневосточных" гектаров

ХАБАРОВСК, 28 апр – РИА Новости. Республика Беларусь может поставлять мини-трактора получателям "дальневосточных" гектаров для обработки небольших земельных участков, сообщил РИА Новости в пятницу руководитель отделения посольства Республики Беларусь в РФ в Хабаровске Александр Бобцов.

Ранее сообщалось, что в марте этого года обладатели "дальневосточных" гектаров из Хабаровского края пожаловались вице-премьеру Юрию Трутневу на отсутствие мини-сельхозтехники в России, и попросили наладить ее производство в стране или законодательно разрешить закупать необходимые машины за рубежом на льготные кредиты.

"На Минском тракторном заводе выпускаются несколько моделей мини-тракторов, которые могут использоваться для обработки небольших земельных наделов. Наши производители готовы поддержать "дальневосточный" гектар малогабаритной сельхозтехникой. И она уже поставляется обладателям гектаров в Сахалинской области, опыт можно распространить на другие регионы Дальнего Востока", — сказал Бобцов.

По его словам, для участников программы дальневосточного гектара на Сахалине при покупке малогабаритной техники предусмотрены меры поддержки – они получают ее по договорам лизинга с отсрочкой платежей.

"Партнёром в реализации данного проекта является ОАО "Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов" (входит в "МТЗ-Холдинг", Республика Беларусь). Выпускаемые здесь компактные трактора торговой марки "Беларус" с двигателями мощностью от 25 до 63 лошадиных сил, имеют широкий спектр навесного и прицепного оборудования, что позволяет выполнять весь комплекс агротехнических работ", — сказал собеседник.

По данным властей Сахалинской области, первую белорусскую малогабаритную технику обладатели гектаров на Сахалине получили в декабре прошлого года. Это трактор и прицепные агрегаты: косилка, плуг и почвенная фреза. Цена такого трактора — 850 тысяч рублей. Получателям гектара он обошелся в полцены за счет субсидирования лизинговых платежей в размере 50%. В этом году на Сахалин поступит не менее 50 единиц такой техники.