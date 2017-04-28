Из кредитного болота: россияне будут выплачивать долги по-новому

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. Схему выплат по просроченным кредитам в России могут изменить, чтобы облегчить жизнь заемщикам. Если изменения будут приняты, штрафы за просроченные потребительские кредиты будут погашаться в последнюю очередь, после выплаты суммы основного долга и процентов. Таким образом, пени наконец не будут наслаиваться, как сахарная вата. Соответствующий законопроект "О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "О потребительском кредите (займе)" разработал Минюст, сейчас он проходит экспертное обсуждение.

Сначала долг, потом неустойка

Как уточняют в ведомстве, заемщики — физические лица сначала выплачивают задолженность по процентам и основному долгу, потом неустойку и только затем проценты и сумму основного долга за текущий период. Эта схема способствует накоплению "плохих" кредитов, загоняя людей в долговую ловушку.

Как считают в ведомстве, нынешняя схема несправедлива по отношению к гражданам-потребителям, ведь для предпринимателей, согласно Гражданскому кодексу, действует иной порядок: требования по уплате неустойки не могут опережать выплаты по основному долгу и процентов.

Аналогичным образом погашать задолженность по кредитам должны и граждане: изменения в законе повысят их правовую защищенность "как экономически слабой стороны в договоре потребительского кредита", считают в Минюсте.

Все на просрочку

К примеру, если ежемесячный платеж по кредиту составляет 10 тысяч рублей, сейчас все происходит так. Когда заемщик опоздал и заплатил не 1-го числа, а 21-го, у него образовалась задолженность по основному долгу, проценты, которые набежали на эту задолженность, начисленные пени и штрафы на просрочку.

"Прежде чем в погашение идет тело долга из суммы, начинают списывать пени и штрафы за предыдущий период. Получается, что опять образуется на какую-то сумму дальнейший просроченный платеж. Это очень неприятно, особенно людям пожилым, которые плохо во всем этом разбираются", — указывает Виктор Климов, руководитель проекта Общероссийского народного фронта "За права заемщиков".

В объединенном кредитном бюро (ОКБ) инициативу одобрили — так заемщики не будут обрастать лишними пенями, смогут эффективнее погашать основной долг.

"У нас заемщики не всегда адекватно оценивают свои возможности. Достаточно большой процент тех, у кого нет финансовой возможности обслуживать долги, которые они на себя взяли", — констатируют в ОКБ.

По подсчетам отраслевой организации, просрочки по платежам допускают более 11 млн российских заемщиков, а около семи миллионов не платят 90 дней и более.

При ныне действующей схеме основная задолженность у заемщиков, допустивших просрочки выплат по кредиту, сокращается очень маленькими шажками. "Бывает и так, что она вообще не может быть сокращена, если денег заемщика не хватает ни на что, кроме выплаты процентов", — отмечает Виктория Белых, директор юридического департамента ОКБ.

Мотивация платить

Участники рынка в оценке предложений Минюста достаточно сдержанны. В Райффайзенбанке считают, что внедрение поправок не окажет значительного влияния на мотивацию заемщиков и их платежную дисциплину.

"Порядок выплаты суммы основного долга и процентов не существенно влияет на общую сумму долга и начисляемые за просроченные платежи проценты или пени, поэтому для клиентов это не имеет критического значения", — отметили в Райффайзенбанке.

В ОКБ же указывают на особенности психологического поведения заемщиков. Если сумма основного долга не сокращается, значит, пропадает и мотивация платить. Если же тело долга погашается в первую очередь, заемщик становится более мотивирован к исполнению хотя бы текущих обязательств.

Не способ заработка

Защитники прав заемщиков поясняют, что для банков штрафы — не способ заработка, а мотиватор: если ты вовремя не платишь, мы тебя оштрафуем.

"Но неуплаченный штраф — это не просроченная задолженность, его можно взыскать в следующем периоде. И на него не должны набегать проценты, как на просроченную задолженность. Вот в этом и смысл изменений", — подчеркивает Виктор Климов.

По его мнению Климова, у участников финансового рынка нет cерьезных аргументов, чтобы отстаивать предыдущий порядок выплат — мотивирующая роль штрафов никуда не исчезает. Но лучше, чтобы введение нового порядка совпало с началом отчетного периода — тогда банки не понесут чрезмерные издержки.

Снизить закредитованность

В ОКБ напомнили и про ожидаемое внедрение DTI — допустимого уровня закредитованности, при превышении которого заемщик уже не может обслуживать свои долги.

По данным ОКБ, 53% заемщиков в 2016 году брали займы на погашение предыдущих. Банки отмечают, что рефинансирование позволяет заемщикам сократить расходы на обслуживание своих кредитных обязательств. Но, по мнению регулятора, должникам в итоге все сложнее выбраться из кредитного болота.

Чтобы снизить уровень закредитованности заемщиков, в ЦБ разрабатывают новый инструмент ответственного кредитования — ограничение максимального долга по кредитам к доходам заемщика (показатель DTI). Это позволит оградить россиян от непосильных долговых обязательств. Они не смогут взять новый займ, не расплатившись со старыми долгами, если уровень долга превысит установленное значение. Кредитор, со своей стороны, не сможет взыскивать с должника больше 50% его дохода.