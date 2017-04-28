Британия и Япония планируют заключить соглашение о свободной торговле

ЛОНДОН, 28 апр — РИА Новости, Наталья Копылова. Великобритания и Япония подтвердили намерение заключить соглашение о свободной торговле после выхода Соединенного Королевства из состава ЕС, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, который находится в Великобритании с официальным визитом.

По словам Мэй, стороны "подтвердили приверженность совместной работе", основанной на правилах свободной торговли и демократических ценностей.

"Во время беседы мне стало ясно, что сейчас не время, чтобы Великобритания остранялась от мира, а наоборот мы должны быть вместе с нашими друзьями и союзниками", — сказала она, добавив, что в ходе беседы также заверила своего коллегу, что готова гарантировать, что Британия остается лучшим местом для бизнеса и инвестиций.

По словам Мэй, объем инвестиций японских компаний в британский бизнес составляет более 40 миллиардов фунтов стерлингов. В Британии работают около тысячи японских компаний, включая таких гигантов, как Honda, Hitachi и Mitsubishi. В японских компаниях, ведущих бизнес в Соединенном Королевстве, занято порядка 140 тысяч человек.