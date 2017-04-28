Новак обсудил с министром нефти Венесуэлы двустороннее взаимодействие

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что обсудил на встрече с министром нефти Венесуэлы Нельсоном Мартинесом в четверг взаимодействие двух стран, а также соглашение по сокращению добычи.

"С Мартинесом мы уже встречались вчера. Обсуждали и вопросы взаимодействия РФ и Венесуэлы, у нас же очень много проектов там, и ситуацию на рынке в том числе",- сказал журналистам Новак.

Он утвердительно ответил на вопрос, обсуждалось ли продление венского соглашения, но не стал раскрывать подробности.

"Сейчас у него визит в РФ в основном связанный с реализацией проектов, которые компания "Роснефть" реализует в Венесуэле. Заодно мы обсудили исполнение действующего соглашения (о сокращении добычи нефти — ред.), оценки ситуации на рынке",- сказал Новак.

ОПЕК 30 ноября 2016 года договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия на 300 тысяч. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления.