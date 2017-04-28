Силуанов рассказал, чем обусловлено решение Банка России по ключевой ставке

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Решение Банка России снизить ключевую ставку в пятницу обусловлено замедлением инфляции и консервативным подходом к реализации бюджетной политики, считает министр финансов РФ Антон Силуанов.

ЦБ РФ в пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 9,25% годовых. Это уже второе снижение ставки в текущем году, правда, в марте сокращение было скромнее — на четверть процентного пункта. В 2016 году Банк России дважды понижал ставку — в июне и сентябре, оба раза на 0,5 процентного пункта.

"Решение ЦБ обусловлено снижением инфляции, консервативным подходом к реализации бюджетной политики. Принимаемые меры будут способствовать снижению темпов инфляции и созданию условий для дальнейшего снижения ключевой ставки", — сказал Силуанов журналистам.

Ранее, комментируя решение ЦБ, министр экономического развития Максим Орешкин высказал мнение, что таким образом ЦБ отреагировал на продолжающееся замедление инфляции и сохранение крепкого курса рубля.