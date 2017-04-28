Рубль перешел к росту против евро и наращивает позиции к доллару

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Рубль быстро вернул утраченные позиции и перешел к росту против евро и наращивает позиции к доллару после решения Центробанка снизить ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.34 мск снижался на 0,33 рубля — до 56,64 рубля, курс евро — на 0,04 рубля, до 62,11 рубля.

Евро в пятницу уже снижался на 5 копеек к закрытию четверга, доллар – на 35 копеек.

ЦБ РФ в пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 9,25% годовых. Это уже второе снижение ставки в текущем году, правда в марте сокращение было скромнее — на четверть процентного пункта. В 2016 году Банк России дважды понижал ставку — в июне и сентябре, оба раза на 0,5 процентного пункта.

Сразу после объявления о решении регулятора рубль потерял до 10 копеек к прежним уровням, однако достаточно быстро стабилизировался и перешел к росту на фоне роста увеличения цены нефти, закрепляющейся выше уровня 52 доллара за баррель.

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