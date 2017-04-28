РФ удовлетворена сотрудничеством с Австрией в газовой сфере, заявил Путин

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Россия полностью удовлетворена сотрудничеством с Австрией в газовой сфере и рассчитывает на его дальнейшее развитие, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой австрийского нефтегазового концерна OMV Райнером Зеле.
Он отметил, что OMV — "наш давний очень надежный партнер, первые контракты с которым были заключены еще 50 лет назад". "Сейчас у нас контракт действует до 2028 года. Но Австрия не только значимый потребитель нашего газа, но и крупнейший транзитер — 30 миллиардов кубометров газа транзитируются через Австрию в основном благодаря вашей компании", — заметил президент.
По словам Путина, "Австрия превратилась в крупнейший мировой хаб, такое понятие, как Баумгартен (крупное газовое хранилище – ред.), известно во всем мире".