РФ удовлетворена сотрудничеством с Австрией в газовой сфере, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин и председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер во время встречи с генеральным директором OMV AG Райнером Зеле

Президент РФ Владимир Путин и председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер во время встречи с генеральным директором OMV AG Райнером Зеле

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Россия полностью удовлетворена сотрудничеством с Австрией в газовой сфере и рассчитывает на его дальнейшее развитие, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой австрийского нефтегазового концерна OMV Райнером Зеле.

"Мы не только удовлетворены нашим сотрудничеством, но и готовы развивать его дальше во благо наших стран, Европы и России, в надежде на то, что мы будем его укреплять", — сказал Путин.

Он отметил, что OMV — "наш давний очень надежный партнер, первые контракты с которым были заключены еще 50 лет назад". "Сейчас у нас контракт действует до 2028 года. Но Австрия не только значимый потребитель нашего газа, но и крупнейший транзитер — 30 миллиардов кубометров газа транзитируются через Австрию в основном благодаря вашей компании", — заметил президент.

По словам Путина, "Австрия превратилась в крупнейший мировой хаб, такое понятие, как Баумгартен (крупное газовое хранилище – ред.), известно во всем мире".