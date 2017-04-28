Годовая инфляция на 24 апреля составила 4,2-4,3%

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Годовая инфляция в РФ на 24 апреля составила 4,2-4,3%, говорится в сообщении ЦБ РФ.

Банк России в пятницу принял решение о снижении ключевой ставки до 9,25% с 9,75%.

"Годовая инфляция приблизилась к целевому уровню. Темпы роста потребительских цен снизились до 4,3% с 4,6% в феврале. По оценке на 24 апреля, годовая инфляция составила 4,2-4,3%", — говорится пресс-релизе.

Отмечается, что в марте продолжилось замедление роста цен по всем основным группам товаров и услуг. "Существенный вклад в замедление инфляции внесло укрепление рубля на фоне относительно высоких цен на нефть, сохранения интересов внешних инвесторов к вложениям в российские активы, а также снижения страновой премии за риск. Показатели месячной инфляции с исключением сезонности в феврале и марте сохранялись на низком уровне. В эти месяцы сложилась нехарактерно низкая для данного времени года продовольственная инфляция, чему способствовал высокий объем предложения, в том числе сформировавшийся в результате хорошего урожая 2015-2016 годов", — считают в ЦБ.

"Вероятно, этот эффект будет исчерпан во втором квартале, что подтверждают недельные оценки роста цен в апреле, отражающие его ускорение на плодоовощную продукцию. При этом, по оценке, инфляция остается на траектории снижения к целевому уровню 4% до конца 2017 года", — подытожил регулятор.