Запрет Украины на ввоз угля из РФ не отразится на российских предприятиях

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Возможное введение Украиной запрета ввоз российского энергетического угля абсолютно никак не отразится на отечественных предприятиях, заявил журналистам замглавы Минэнерго Анатолий Яновский.

Минэнерго Украины 19 апреля подало на рассмотрение правительства страны проект распоряжение о запрете поставок на Украину энергетического угля из РФ. По словам Яновского, поставки энергетического угля из россии в настоящее время осуществляются в очень ограниченных объёмах, что обусловлено возможностями добычных компаний РФ.

"Основная масса угля, которая туда идет традиционно на протяжении многих десятилетий — это коксующиеся угли, которые поступают на металлургические предприятия Украины. Насколько я понимаю, этот проект распоряжения не касается коксующихся углей. По крайней мере, из сообщений СМИ такой вывод сделал. И сам проект распоряжения не висит ни на сайте министерства … энергетики Украины, ни на сайте правительства Украины", — отметил он.

"Абсолютно нет", — сказал Яновский на уточняющий вопрос, нанесет ли ущерб возможное введение Украиной запрета на поставки российского антрацита.

Ранее украинские радикалы заблокировали поставки угля из Донбасса, в результате на Украине с 17 февраля были введены чрезвычайные меры в энергетике. В частности, предусмотрено продолжение мер по снижению потребления угля антрацитовой группы тепловыми электростанциями и применение в случае необходимости графиков почасового отключения электроэнергии и графиков аварийного отключения, а также введение особых графиков нагрузки энергоблоков атомных электростанций.

В 2016 году антрацит на Украину поступал из двух стран — из РФ и ЮАР. В России закупили 566,7 тысячи тонн угля на 45,8 миллиона долларов, в ЮАР — 366,6 тысячи тонн на 22,9 миллиона долларов. На фоне продолжающейся торговой блокады Донбасса, по итогам первого квартала 2017 года Россия осталась крупнейшим поставщиком угля на Украину.