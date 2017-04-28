Ямал стал лидером в Арктике по объему инвестиций в основной капитал

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апр — РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ стал лидером в Арктической зоне России по объёму инвестиций в основной капитал — на регион приходится 72% всех инвестиций, сообщает правительство округа.

"Совокупный объём инвестиций в основной капитал на всей территории Арктической зоны Российской Федерации по итогам 2016 года Росстата РФ — 1,5 триллиона (1 496 348 миллиона) рублей. Из них 72%, или более 1 триллиона (1 076 770 миллиона) рублей, — это инвестиции в основной капитал в Ямало-Ненецком автономном округе", — говорится в сообщении.

В состав Арктической зоны Российской Федерации входят Мурманская и Архангельская области, Ненецкий, Чукотский, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Коми, Республика Саха (Якутия), Красноярский край.

Правительство ЯНАО отмечает, что львиная доля всех инвестиций в регион — это инвестиции в здания и сооружения. Если во всей Арктической зоне России по направлению "Инвестиции в здания и сооружения" инвестировано 1,1 триллиона рублей, что составляет 74,8% общего объёма инвестиций в основной капитал, то по Ямало-Ненецкому автономному округу на эти цели выделено 904 миллиарда рублей, или 84% общего объёма инвестиций в регионе.

"Дополнительной возможностью для роста экономического потенциала Ямала могут стать планы правительства России распространить на Арктическую зону режим территорий опережающего развития. Это важно для реализации инфраструктурных проектов и привлечения частных инвесторов, что на ближайшие годы остаётся нашим приоритетом. Наша задача — максимально быстро перестроиться, запустив новую модель развития, снижая зависимость территории от моносырьевой экономики, развивая глубокую переработку и транспортную инфраструктуру", — приводятся в сообщении слова губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина.

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