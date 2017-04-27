Путин принял решение по дивидендам госкомпаний

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин одобрил представленный главой правительства Дмитрием Медведевым подход по выплате всеми госкомпаниями дивидендов в основном в размере 50% чистой прибыли, сообщил первый вице-премьер Игорь Шувалов.

"Президент одобрил представленный председателем правительства подход по выплате всеми госкомпаниями дивидендов в основном 50% от прибыли", — сказал Шувалов журналистам.

Минфин ранее внес в правительство РФ проект распоряжения, предусматривающий для госкомпаний выплату дивидендов в размере 50% от прибыли. Исходя из этого уровня рассчитаны доходы федерального бюджета на текущий год. В 2016 году правительство на один год подняло планку по дивидендам для крупнейших госкомпаний с 25% до 50% от прибыли по МСФО или РСБУ (от большей из двух величин), и Минфин настаивал на продлении этого правила.

Ранее в четверг источник в правительстве сообщил РИА Новости, что власти РФ приняли решение, что госкомпании в основном направят на дивиденды за 2016 год 50% прибыли, но могут быть исключения, в частности по "Роснефтегазу" будет приниматься отдельное решение.