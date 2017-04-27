Путин и Абэ обсудили хозяйственную деятельность двух стран на Курилах

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи в Москве. 27 апреля 2017 года

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи в Москве. 27 апреля 2017 года

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в четверг обсудили совместную хозяйственную деятельность РФ и Японии на Курилах.

"Конечно, шла речь и о проблеме мирного договора, решение которой должно отвечать стратегическим интересам и России и Японии и быть принято народами обеих стран. В этом контексте обсудили тематику совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах, о чем мы договаривались с господином Абэ еще в декабре в Токио", — сказал Путин по итогам российско-японских переговоров, которые прошли в Москве.