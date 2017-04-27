Страны венского соглашения выполнили план по снижению добычи нефти на 98%

ПАРИЖ, 27 апр — РИА Новости. Общий уровень выполнения странами ОПЕК и другими нефтедобывающими государствами своих обязательств по снижению добычи нефти в рамках венского соглашения в марте достиг 98% после 94% в феврале, заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо на Международном нефтяном саммите.

"В последние недели мы видим, что позитивные настроения возвращаются (на рынок нефти — ред.) благодаря ожиданиям дальнейшего роста уровня выполнения странами ОПЕК и не входящими в организацию государствами своих обязательств (по соглашению о добыче — ред.), который в марте достиг 98%", — сказал Баркиндо.

При этом генсек ОПЕК отметил, что в январе этот показатель находился на уровне в 86%, а в феврале — достиг 94%.

ОПЕК 30 ноября 2016 года договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия на 300 тысяч. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления.