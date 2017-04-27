Рынок ОСАГО ждет либерализации тарифов

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Рынок ОСАГО в РФ переживает сейчас сложное время, из-за его высокой убыточности наблюдается тенденция к сокращению числа игроков в данном сегменте, а самое главное изменение, которое требуется этому рынку – либерализация тарифов ОСАГО, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты ведущих российских страховщиков.
Так, были разработаны поправки о приоритете натурального возмещения по ОСАГО перед денежной выплатой, которые должны помочь российским страховщикам победить одну из главных проблем рынка обязательной "автогражданки" — недобросовестных автоюристов, чья чрезмерная активность является причиной высокой убыточности ОСАГО в ряде российских регионов.
Соответствующий закон вступает в силу 28 апреля 2017 года. Он будет введен на всей территории РФ, но его действие распространится только на новые договоры, которые будут заключены после 28 апреля.
Натуральное ОСАГО не панацея
"Мы надеемся, что натуральная форма возмещения в том виде, в котором поправки к закону были приняты, помогут нам побороться с автоюристами, но, к сожалению, тема ОСАГО в любом случае очень острая и рынок все равно находится в кризисе. … Даже если мы победим автоюристов, то, на наш взгляд, без изменения или же региональных коэффициентов, или расширения тарифного коридора мы все равно не обойдёмся", — заявил гендиректор "Ингосстраха" Михаил Волков.
Волков напомнил, что последние три квартала рынок был увлечен обсуждением закона о натуральном возмещении в ОСАГО, и что на это было потрачено очень много ресурсов. Но сейчас, по его словам, когда этот этап закончен, видно, что это не будет "единственным ключиком к успеху и единой волшебной палочкой, которая изменит ситуацию".
Даешь либерализацию
Как сообщил директор по развитию страхования СК "МАКС" Сергей Печников, самое главное изменение, которое требуется рынку – это либерализация тарифов ОСАГО, то есть переход к свободному тарифообразованию.
"Это рыночный механизм, который наиболее эффективным образом сможет снять напряженность в данном виде страхования. Жесткая конкуренция, которая существует сегодня в этом сегменте рынка, в свою очередь, устранит все опасения по росту тарифов", — пояснил он.
Директор дирекции розничного бизнеса СПАО "Ингосстрах" Виталий Княгиничев добавил, что рынок нуждается в постепенной либерализации тарифов по ОСАГО.
В "Альфастраховании" тоже высказались за либерализацию, которая бы позволила "актуализировать тему телематики в ОСАГО, прийти к продуктам с большим объемом покрытия, чем сейчас, и более четкой тарификации стоимости продукта".
ЦБ дважды повышал базовые тарифы по ОСАГО. Осенью 2014 года тариф был увеличен на 30%. Весной 2015 года ЦБ снова повысил тариф, на этот раз на 40%, и расширил тарифный коридор.
Сокращение числа игроков
Ранее уже неоднократно говорилось о неутешительной динамике количества работающих на рынке ОСАГО страховщиков.
В "Альфастраховании" заявили, что вопрос консолидации рынка и сокращения числа игроков достаточно сложный. "Можно лишь отметить, что последние игроки, покинувшие рынок, сделали это через сдачу лицензий. Вполне вероятно, что тренд на сокращение числа игроков сохранится", — прокомментировал представитель компании.
Заместитель гендиректора по розничным видам страхования СК "Согласие" Дмитрий Кузнецов прогнозирует сокращение числа страховщиков ОСАГО к концу 2017 года до 50.