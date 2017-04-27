Рынок ОСАГО ждет либерализации тарифов

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Рынок ОСАГО в РФ переживает сейчас сложное время, из-за его высокой убыточности наблюдается тенденция к сокращению числа игроков в данном сегменте, а самое главное изменение, которое требуется этому рынку – либерализация тарифов ОСАГО, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты ведущих российских страховщиков.

Еще в ноябре 2015 года зампред ЦБ Владимир Чистюхин высказал мнение, что тарифы ОСАГО должны становиться свободными, подчеркнув, что переход к их либерализации возможен только при сбалансированности системы. В июне 2016 года пресс-служба ЦБ отмечала в своем комментарии, что переход к свободным тарифам в ОСАГО будет неэффективным до разрешения ряда проблем на этом рынке.

Так, были разработаны поправки о приоритете натурального возмещения по ОСАГО перед денежной выплатой, которые должны помочь российским страховщикам победить одну из главных проблем рынка обязательной "автогражданки" — недобросовестных автоюристов, чья чрезмерная активность является причиной высокой убыточности ОСАГО в ряде российских регионов.

Соответствующий закон вступает в силу 28 апреля 2017 года. Он будет введен на всей территории РФ, но его действие распространится только на новые договоры, которые будут заключены после 28 апреля.

Натуральное ОСАГО не панацея



Страховщики отмечают важность тех реформ, которые уже происходят в ОСАГО, но не считают это панацеей и заявляют о необходимости и других нововведений.

"Мы надеемся, что натуральная форма возмещения в том виде, в котором поправки к закону были приняты, помогут нам побороться с автоюристами, но, к сожалению, тема ОСАГО в любом случае очень острая и рынок все равно находится в кризисе. … Даже если мы победим автоюристов, то, на наш взгляд, без изменения или же региональных коэффициентов, или расширения тарифного коридора мы все равно не обойдёмся", — заявил гендиректор "Ингосстраха" Михаил Волков.

Волков напомнил, что последние три квартала рынок был увлечен обсуждением закона о натуральном возмещении в ОСАГО, и что на это было потрачено очень много ресурсов. Но сейчас, по его словам, когда этот этап закончен, видно, что это не будет "единственным ключиком к успеху и единой волшебной палочкой, которая изменит ситуацию".

Даешь либерализацию



Волков также поделился опасениями, что после вступления в силу закона о натуральном возмещении, который увеличивает расходы страховщиков, ситуация с убыточностью может ухудшиться. "Мы надеемся, что мы уберём автоюристов. … И это чуть-чуть снизит судебные и накладные расходы. Но сама убыточность за счёт ущерба повысится", — сказал он.

Как сообщил директор по развитию страхования СК "МАКС" Сергей Печников, самое главное изменение, которое требуется рынку – это либерализация тарифов ОСАГО, то есть переход к свободному тарифообразованию.

"Это рыночный механизм, который наиболее эффективным образом сможет снять напряженность в данном виде страхования. Жесткая конкуренция, которая существует сегодня в этом сегменте рынка, в свою очередь, устранит все опасения по росту тарифов", — пояснил он.

В противном случае, продолжил Печников, с учетом инфляционных и других естественных экономических эффектов, убыточность в ОСАГО будет продолжать расти, требуя пересмотра тарифов.

Директор дирекции розничного бизнеса СПАО "Ингосстрах" Виталий Княгиничев добавил, что рынок нуждается в постепенной либерализации тарифов по ОСАГО.

В "Альфастраховании" тоже высказались за либерализацию, которая бы позволила "актуализировать тему телематики в ОСАГО, прийти к продуктам с большим объемом покрытия, чем сейчас, и более четкой тарификации стоимости продукта".

В начале года Минфин поддержал идею либерализации тарифов ОСАГО, но высказался за сохранение барьера, выше которого тариф не может быть поднят. А президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс в феврале сказал, что либерализация тарифа ОСАГО может начаться в 2018 году и занять два года. По его словам, также следует сохранить тарифный коридор, но сделать его более адекватным реалиям.

ЦБ дважды повышал базовые тарифы по ОСАГО. Осенью 2014 года тариф был увеличен на 30%. Весной 2015 года ЦБ снова повысил тариф, на этот раз на 40%, и расширил тарифный коридор.

Сокращение числа игроков



Ранее уже неоднократно говорилось о неутешительной динамике количества работающих на рынке ОСАГО страховщиков.

"Четырнадцать лет назад этим видом занимались около 160 компаний. Сейчас на российском рынке ОСАГО чуть более 60 компаний. Тенденция к уменьшению числа игроков очевидна", — уточнил Княгиничев.

В "Альфастраховании" заявили, что вопрос консолидации рынка и сокращения числа игроков достаточно сложный. "Можно лишь отметить, что последние игроки, покинувшие рынок, сделали это через сдачу лицензий. Вполне вероятно, что тренд на сокращение числа игроков сохранится", — прокомментировал представитель компании.

Заместитель гендиректора по розничным видам страхования СК "Согласие" Дмитрий Кузнецов прогнозирует сокращение числа страховщиков ОСАГО к концу 2017 года до 50.