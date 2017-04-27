ОПЕК готова продлить венское соглашение по нефти без поддержки России

ПАРИЖ, 27 апр — РИА Новости. ОПЕК может принять решение о продлении срока действия соглашения о сокращении добычи нефти, даже если Россия, со своей стороны, откажется от пролонгации сделки, заявил журналистам министр нефти Анголы Хосе Мария Ботельо де Васконселос в кулуарах Международного нефтяного саммита в Париже.

"Да, я думаю, что да", — ответил де Васконселос на вопрос о том, возможно ли, что ОПЕК может продлить срок действия договоренностей о сокращении добычи нефти, если РФ откажется от этого.

ОПЕК 30 ноября 2016 года договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления.