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Экономика

Долг пошел в рост: "Газпром" увеличил требования к "Нафтогазу" до $37 млрд

13:3327.04.2017
(обновлено: 13:36 27.04.2017)
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© РИА Новости . Виталий БелоусовПерейти в фотобанкЗдание компании Газпром. Архивное фотоЗдание компании Газпром. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. "Газпром" пересмотрел свои финансовые претензии к украинскому "Нафтогазу". В результате сумма иска, который будет рассматриваться в арбитражном суде, выросла более чем на 5,3 миллиарда долларов — до 37 миллиардов.

Вывеска НАК Нафтогаз Украины на административном здании в Киеве
© РИА Новости . Максим Блинов
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Уточненная сумма включает требования погасить задолженность за поставленный в мае-июне 2014 года газ, оплату по обязательству "бери или плати" за 2012-2016 годы и пени за просрочку.

До этого сумма претензий к "Нафтогазу" составляла 31,759 миллиарда долларов. В основном она касалась штрафов по режиму "бери или плати".

Арбитраж Стокгольма вынесет свое решение 30 июня.

"Газпром" и "Нафтогаз Украины" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом исков являются контракты на поставку газа из России на Украину и транзит топлива через территорию Украины.

Чем будут платить

Сотрудники компании Нафтогаз. Архивное фото
© AFP 2017 / Sergei Supinsky
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Украинские политики уже стали предлагать свои варианты того, чем Киев может расплатиться перед "Газпромом". Самый оригинальный способ в виде отправки в Москву экс-главы правительства Юлии Тимошенко предложил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Если мы выиграем, справедливость восстановится по отношению к Украине. Если, не дай Бог, будет другое решение суда — это десятки миллиардов долларов, которые не могут быть предъявлены Украине, на мой взгляд, это последствие подписания контракта Тимошенко", — заявил глава кабмина 11 апреля.

"Придется передать Тимошенко вместо денег, если она подписала, пусть она несет ответственность, почему за это должны платить все украинские граждане", — добавил политик.

В ответ Тимошенко сравнила премьер-министра с упаковочной пленкой.

"Это громкая пупырышка, на которую можно нажать, она взрывается — и на этом все", заявила она, назвав заявления Гройсмана такими же пустыми, как звук от взрыва шариков.

Именно Тимошенко подписала в 2009 году газовые контракты, которые стали предметом иска "Газпрома".

Тимошенко является одним из главных критиков Гройсмана на посту премьера, она даже пыталась инициировать его отставку. Он, в свою очередь, обвиняет ее в популизме и неоднократно делал колкие комментарии в адрес экс-премьера.

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© РИА Новости . Владимир Трефилов
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При этом Тимошенко уже предъявляли претензии по газовым контрактам. В 2011 году правительство Николая Азарова даже довело дело до суда — за превышение власти и служебных полномочий экс-премьер получила семь лет тюрьмы и отбывала срок в Харьковской женской колонии.

Свободу она получила лишь после госпереворота в 2014-м. В апреле Верховный суд Украины закрыл "газовое дело" за отсутствием состава преступления.

Сама Тимошенко объясняла уголовное дело преследованиями со стороны тогдаших властей и лично президента Виктора Януковича.

Перспектива банкротства

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
© РИА Новости . Стрингер
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В марте главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что поражение в арбитраже приведет к банкротству компании. При этом он подчеркнул, что само государство не пострадает.

"Мы не хотим проигрывать "Газпрому". даже если будет решение, это будет обязательства "Нафтогазу", а не государству. "Нафтогаз" просто будет банкротом, активы в таком случае будут распродаваться", — сказал Витренко.

По его словам, продажа активов не коснется только газотранспортной системы Украины, которая находится в государственной собственности.

В любом случае банкрот

Ряд экспертов считают, что избежать банкротства "Нафтогазу" не поможет даже компромиссное решение арбитража.

Сотрудники компании Нафтогаз на газокомпрессорной станции Бобровницкая Черниговской области, Украина
© AFP 2017 / Sergei Supinsky
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"Даже если из газпромовских требований условно вычесть ту сумму, которую требует "Нафтогаз" от "Газпрома", то все равно у "Нафтогаза" нет столько денег, чтобы расплатиться. Более того, сумма по иску "Газпрома" превышает, если не ошибаюсь, весь бюджет Украины. Поэтому даже если будет какое-то компромиссное решение, в любом случае, видимо, "Нафтогаз" окажется банкротом", — заявил в марте в эфире радио Sputnik ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве России Игорь Юшков.

По словам аналитика, следует учитывать, что у "Нафтогаза" хватает проблем и без иска "Газпрома".

Нафтогаз хочет гарантий транзита газа по ГТС Украины до 2019 года
© РИА Новости
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"Он снабжает население, а это не самая выгодная категория потребителей. А промышленные потребители в основном уходят к частным компаниям. И закупает "Нафтогаз" дороже, чем мог бы закупать у "Газпрома". У "Газпрома" он примерно по 180 долларов за тысячу "кубов" мог бы закупать, а в Европе он закупает по 230-240. Плюс ко всему труба уже старая, ее нужно ремонтировать, а денег нет. Но без гарантии загрузки трубы в долгосрочной перспективе никто не собирается приходить и вкладывать деньги — ни европейцы, ни сами украинцы. Поэтому я думаю, что на самом деле история с украинским транзитом подходит к концу, и после 2019 года вряд ли будут какие-то долгосрочные контракты по транзиту", — пояснил эксперт.

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