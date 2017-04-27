Долг пошел в рост: "Газпром" увеличил требования к "Нафтогазу" до $37 млрд

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. "Газпром" пересмотрел свои финансовые претензии к украинскому "Нафтогазу". В результате сумма иска, который будет рассматриваться в арбитражном суде, выросла более чем на 5,3 миллиарда долларов — до 37 миллиардов.
До этого сумма претензий к "Нафтогазу" составляла 31,759 миллиарда долларов. В основном она касалась штрафов по режиму "бери или плати".
Арбитраж Стокгольма вынесет свое решение 30 июня.
"Газпром" и "Нафтогаз Украины" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом исков являются контракты на поставку газа из России на Украину и транзит топлива через территорию Украины.
Чем будут платить
"Если мы выиграем, справедливость восстановится по отношению к Украине. Если, не дай Бог, будет другое решение суда — это десятки миллиардов долларов, которые не могут быть предъявлены Украине, на мой взгляд, это последствие подписания контракта Тимошенко", — заявил глава кабмина 11 апреля.
"Придется передать Тимошенко вместо денег, если она подписала, пусть она несет ответственность, почему за это должны платить все украинские граждане", — добавил политик.
В ответ Тимошенко сравнила премьер-министра с упаковочной пленкой.
"Это громкая пупырышка, на которую можно нажать, она взрывается — и на этом все", заявила она, назвав заявления Гройсмана такими же пустыми, как звук от взрыва шариков.
Именно Тимошенко подписала в 2009 году газовые контракты, которые стали предметом иска "Газпрома".
Тимошенко является одним из главных критиков Гройсмана на посту премьера, она даже пыталась инициировать его отставку. Он, в свою очередь, обвиняет ее в популизме и неоднократно делал колкие комментарии в адрес экс-премьера.
Свободу она получила лишь после госпереворота в 2014-м. В апреле Верховный суд Украины закрыл "газовое дело" за отсутствием состава преступления.
Сама Тимошенко объясняла уголовное дело преследованиями со стороны тогдаших властей и лично президента Виктора Януковича.
Перспектива банкротства
"Мы не хотим проигрывать "Газпрому". даже если будет решение, это будет обязательства "Нафтогазу", а не государству. "Нафтогаз" просто будет банкротом, активы в таком случае будут распродаваться", — сказал Витренко.
По его словам, продажа активов не коснется только газотранспортной системы Украины, которая находится в государственной собственности.
В любом случае банкрот
Ряд экспертов считают, что избежать банкротства "Нафтогазу" не поможет даже компромиссное решение арбитража.
По словам аналитика, следует учитывать, что у "Нафтогаза" хватает проблем и без иска "Газпрома".