Медведев поручил изучить ситуацию с зарплатами в АПК

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает необходимым рассмотреть ситуацию с зарплатами работников агропромышленного сектора по просьбе профсоюзов.

"То, о чем сказал Михаил Викторович Шмаков, по поводу зарплат, тоже надо посмотреть, что происходит",- сказал Медведев на заседании правительства.

Председатель Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Михаил Шмаков на заседании отметил, что по заработной плате, как следует из Госпрограммы развития АПК, получен хороший результат в вопросе оплаты труда. "Плановый показатель по заработной плате, который составлял 55% от средней по экономике, он перевыполнен и составляет 65,6%. Я считаю, что за это нужно награждать и приветствовать эту тенденцию",- сказал Шмаков.

"На 2017 год прогнозируется сокращение средней номинальной начисленной заработной платы работников на эти 10%, фактически приведение к плановому показателю. Я думаю, что 55% и 65% от средней по экономике, нам не эти показатели надо доводить до плановых, а несколько другие, которые недовыполнены",- добавил он.