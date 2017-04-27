В "Газпроме" назвали сроки укладки труб первой нитки "Турецкого потока"

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. "Газпром" планирует начать укладку труб первой нитки "Турецкого потока" летом 2017 года, говорится в отчете компании по МСФО.

"В соответствии с графиком работ начало укладки труб первой нитки запланировано на лето 2017 года", — говорится в отчете.

Ранее председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что компания начнет укладку морской части "Турецкого потока" во второй половине 2017 года, планирует завершить строительство двух ниток к концу 2019 года.

В декабре South Stream Transport B.V. и Allseas подписали контракт на трубоукладку первой нитки морского участка "Турецкого потока". В феврале компании подписали контракт на трубоукладку второй нитки "Турецкого потока".

Россия и Турция 10 октября подписали межправительственное соглашение по проекту "Турецкий поток", оператором строительства которого является South Stream Transport. Документ предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа каждая. Одна нитка предусмотрена для поставок газа непосредственно на турецкий рынок, другая — для поставок газа транзитом через Турцию в европейские страны.