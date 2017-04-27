Россельхознадзор не пропустил почти 20 тонн овечьих шкур из Италии

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Россельхознадзор вернул в Италию из морского пункта пропуска Новороссийск 19,8 тонн овечьих шкур, сообщается на сайте ведомства.

"Управлением Россельхознадзора по Краснодарскому краю и республике Адыгея в морском пункте пропуска "Новороссийск" приостановлено движение шкуры овечьих производства Италия, весом 19,8 тонн, следовавшего в адрес хозяйствующего субъекта Российской Федерации", — говорится в сообщении.

При проведении документарного контроля государственные инспекторы выявили несоответствие производителя указанного в ветеринарном сертификате с выданным разрешением Россельхознадзора на ввоз. Отмечается, что это не подтверждает качество и безопасность груза в ветеринарно-санитарном отношении.

По результатам проведенного контроля оформлена декларация о возврате товара в страну-экспортер.