Белоруссия намерена обсудить поставки продовольствия в Россию

МИНСК, 27 апр — РИА Новости. Белорусская делегация на следующей неделе планирует провести в Москве переговоры о снятии ограничений на поставку в РФ продовольствия, сообщил журналистам в четверг в Минске заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия, директор департамента ветеринарного и продовольственного надзора Белоруссии Александр Субботин.

"Мы получили промежуточный отчет (по итогам проверки белорусских предприятий Россельхознадзором в апреле — ред.). В нем содержатся замечания и пожелания. В ближайшие день-два наш ответ будет готов. Затем я поеду в Москву для проведения дальнейших переговоров", — сказал он.

Он уточнил, что поездка планируется на следующей неделе и состоится на площадке российского Минсельхоза с участием специалистов Россельхознадзора.