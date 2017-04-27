СМИ узнали, на кого ляжет оплата гуманитарных поставок электроэнергии в ЛНР

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Гуманитарные поставки электроэнергии из России в самопровозглашенную Луганскую народную республику могут записать в потери Федеральной сетевой компании (ФСК, входит в "Россети"), пишет газета "Коммерсант".

По данным издания, "Совет рынка" (регулятор энергорынков) 30 апреля на заочном заседании наблюдательного совета должен утвердить схему компенсации за поставки. Эту информацию газете подтвердили источник в Минэнерго и два источника в сетевом комплексе.

Ранее в "Луганском энергетическом объединении" сообщили о решении Минэнерго Украины прекратить подачу электричества с подконтрольной Киеву территории в ЛНР из-за долгов. Неподконтрольные Киеву районы Луганской области полностью обесточили в ночь на вторник. Представитель России в контактной группе по Украине Борис Грызлов заявил, что российские власти в рамках гуманитарной поддержки приняли решение обеспечить ЛНР электроэнергией.

Внесение "луганского" вопроса в повестку набсовета инициировало Минэнерго, говорится в пояснительной записке, отмечает газета. По данным издания, предложение заключается в том, что поставки в ЛНР будут списывать на технологические потери ФСК. Рост этих потерь компенсируют повышающим коэффициентом в формуле расчета тарифа ФСК (единая ставка 319 руб/МВт ч для Единой энергосистемы России).

"Схема размоет поставки электроэнергии в ЛНР по всему российскому энергорынку. Основная нагрузка через оплату тарифа ляжет на всех потребителей, кроме населения", — говорит источник издания (это также не затронет потребителей, изолированных от ЕЭС России). Формально при расчете ставки тарифа на передачу по магистральным сетям ФСК будут учитывать повышающий коэффициент на потери в 1,1203. По расчетам аналитиков, это поднимет тариф ФСК на 2,5%, а потребители в России переплатят 2-4,6 миллиарда рублей в год, добавляет "Коммерсант".

В пояснительной записке отмечается, что коэффициент "отражает соотношение потерь электроэнергии в сетях единой национальной энергетической сети в предшествующие два года". Экономические последствия от принятия изменений не оценивались, говорится в документе. Схема начнет действовать с 30 апреля этого года (но затронет поставки с 1 апреля) до 31 мая 2018 года.