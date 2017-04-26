Якутия обсудит меры по улучшению северного завоза на форуме в Нарьян-Маре

ЯКУТСК, 26 апр — РИА Новости. Якутия представит инициативы по развитию Севморпути, включая очистку и углубление русел северных рек, а также возобновление работы водопостов на первой конференции по северному завозу, к участию в которой приглашен глава республики Егор Борисов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы и правительства РС(Я).

Конференция состоится 19-20 июня в столице Ненецкого автономного округа — Нарьян-Маре. Руководители регионов Крайнего Севера, представители федеральных ведомств, крупных компаний, а также проектного офиса "Северный завоз" ВАВТ Минэкономразвития РФ обсудят насущные проблемы северного завоза, прежде всего, задачи более эффективной координации поставок между федеральным центром и регионами, развития логистики и инфраструктуры северного завоза.

"Якутия выдвигает ряд инициатив по завозу грузов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. В частности, речь идет о мерах по развитию Севморпути: строительстве дноуглубительной техники, очистке берегов и русел рек, возобновлении работы водопостов, установлении налоговых льгот для компаний, осуществляющих досрочный завоз. Кроме того, глава Якутии Егор Борисов настаивает на принятии федерального закона "Об особом режиме завоза грузов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности РФ", — сообщил собеседник агентства.

Как заявил накануне глава региона в докладе о деятельности исполнительных органов власти за 2016 год в Госсобрании (Ил Тумэн), для Якутии "северный завоз не имеет альтернативы". При этом он отметил трудности минувшей зимы, когда выпало небывалое количество снега.

В пресс-службе напомнили, что в период арктической навигации в арктические районы Якутияи ежегодно завозится более 400 тысяч тонн грузов. Навигация 2016 года проходила в сложных условиях мелководья на верховьях реки Лена. Межведомственной комиссией правительства Республики Саха (Якутия) были изменены схемы завоза жизнеобеспечивающих грузов, в частности, использовалась схема доставки нефтепродуктов по Северному морскому пути и по железной дороге до станции Томмот и Нижний Бестях, что позволило своевременно доставить необходимый объем топлива до пунктов назначения.

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